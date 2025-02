AMD Ryzen PRO 8000 oraz Ryzen PRO 8040 - premiera desktopowych i mobilnych procesorów dla rynku biznesowego

AMD obecnie przygotowuje się do pierwszej publicznej prezentacji procesorów, opartych na mikroarchitekturze Zen 5. Pokaz odbędzie się prawdopodobnie w trakcie targów Computex, a do tego czasu firma przedstawia nam ostatnie linie produktowe, bazujące jeszcze na mikroarchitekturze Zen 4. Takimi jednostkami są desktopowe oraz mobilne procesory Ryzen, przeznaczone dla rynku biznesowego. Mowa zarówno o układach Ryzen PRO 8000G(E) jak również Ryzen PRO 8040 (HS/U). Potwierdzono także listę pierwszych laptopów i desktopów, korzystających z najnowszych rozwiązań dla biznesu.

AMD oficjalnie prezentuje procesory APU Phoenix oraz Hawk Point dla rynku profesjonalnego. Mowa o desktopowych układach Ryzen PRO 8000 oraz mobilnych Ryzen PRO 8040.

Procesory AMD Ryzen PRO 8000 dla komputerów stacjonarnych oraz Ryzen PRO 8040 dla notebooków w głównej mierze bazują na zaprezentowanych już wcześniej układach Zen 4, teraz jednak przystosowanych bardziej pod zastosowania stricte biznesowe. W przypadku desktopowych Ryzen PRO 8000G(E), firma chwali się że są to pierwsze procesory pod klasyczne PC, które mają zintegrowany chip Microsoft Pluton (ten po raz pierwszy pojawił się w generacji APU Rembrandt w laptopach). Jeśli chodzi o laptopy, to tutaj AMD prezentuje łącznie 8 procesorów: Ryzen 9 PRO 8945HS (8/16), Ryzen 7 PRO 8845HS (8/16), Ryzen 7 PRO 8840HS (8/16), Ryzen 5 PRO 8645HS (6/12), Ryzen 5 PRO 8640HS (6/12), Ryzen 7 PRO 8840U (8/16), Ryzen 5 PRO 8640U (6/12) oraz Ryzen 5 PRO 8540U (6/12). Ten ostatni jako jedyny nie posiada rdzeni Ryzen AI, opartych na architekturze XDNA, jako że bazuje na mniejszym układzie, tzw. "Phoenix2", składającym się z rdzeni Zen 4 oraz Zen 4c.

Ryzen 9 PRO 8945HS Ryzen 7 PRO 8845HS Ryzen 7 PRO 8840HS Ryzen 5 PRO 8645HS Ryzen 5 PRO 8640HS Rodzina APU Hawk Point APU Hawk Point APU Hawk Point APU Hawk Point APU Hawk Point Architektura Zen 4 + RDNA 3 + XDNA Zen 4 + RDNA 3 + XDNA Zen 4 + RDNA 3 + XDNA Zen 4 + RDNA 3 + XDNA Zen 4 + RDNA 3 + XDNA Rdzenie / wątki 8C/16T 8C/16T 8C/16T 6C/12T 6C/12T Taktowanie bazowe 4,0 GHz 3,8 GHz 3,3 GHz 4,3 GHz 3,5 GHz Taktowanie Turbo 5,2 GHz 5,1 GHz 5,1 GHz 5,0 GHz 4,9 GHz Cache L2 + L3 24 MB 24 MB 24 MB 22 MB 22 MB Układ iGPU Radeon 780M Radeon 780M Radeon 780M Radeon 760M Radeon 760M TDP 35-54 W 35-54 W 20-28 W 35-54 W 20-28 W

Ryzen 7 PRO 8840U Ryzen 5 PRO 8640U Ryzen 5 PRO 8540U Rodzina APU Hawk Point APU Hawk Point APU Hawk Point Architektura Zen 4 + RDNA 3 + XDNA Zen 4 + RDNA 3 + XDNA Zen 4 + Zen 4c + RDNA 3 Rdzenie / wątki 8C/16T 6C/12T 6C/12T Taktowanie bazowe 3,3 GHz 3,5 GHz 3,2 GHz Taktowanie Turbo 5,1 GHz 4,9 GHz 4,9 GHz Cache L2 + L3 24 MB 22 MB 22 MB Układ iGPU Radeon 780M Radeon 760M Radeon 740M TDP 15-28 W 15-28 W 15-28 W

AMD Ryzen PRO 8040 na przykładzie Ryzen 7 PRO 8840U promowane jest jako rozwiązanie spełniające się w czterech filarach: produktywności na co dzień, wielozadaniowości, efektywności energetycznej oraz czasie pracy na zasilaniu akumulatorowym. Do porównania tym razem AMD wzięło najnowsze procesory Intel Meteor Lake. O ile w wielu codziennych zadaniach procesory AMD faktycznie zaoferują lepsze osiągi, co jest związane m.in. z wyższym bazowym zegarem, o tyle dyskusyjna jest kwestia tego jak testowane laptopy z Intel Meteor Lake zostały określone jako urządzenia z krótkim czasem pracy na akumulatorze. Do testów wykorzystano wyłącznie aplikację Microsoft Teams, choć w wielu innych scenariuszach notebooki z układami Meteor Lake wypadają również bardzo dobrze pod tym względem, co warto również mieć na uwadze. AMD porównuje procesory także pod kątem wydajności w zadaniach opartych na sztucznej inteligencji. Do pomiarów wykorzystano zarówno LIama 2 jak również Mistral AI_, który według firmy jest konkurencyjny dla Chat GPT 3.5/4. Testy przeprowadzano offline, a zatem lokalnie i bez dostępu do Internetu. Układy AMD Ryzen PRO 8040 w zależności od typu zadania, może zaoferować od 14% do nawet 79% lepsze osiągi. W kolei zadaniach AI, gdzie mowa m.in. o konwersji tekstu na obrazy, wykorzystywanie aplikacji kreatywnych czy edycję wideo, nowe Ryzeny zaoferują od 28 do nawet 85% wyższą wydajność w porównaniu do Intel Core Ultra 7 155H.

AMD prezentuje również desktopowe procesory Ryzen PRO 8000G oraz Ryzen PRO 8000GE, przeznaczone dla mniej lub bardziej wymagających stacji roboczych. Tutaj możemy liczyć na łącznie osiem procesorów: Ryzen 7 PRO 8700G, Ryzen 5 PRO 8600G, Ryzen 5 PRO 8500G, Ryzen 3 PRO 8300G, Ryzen 7 PRO 8700GE, Ryzen 5 PRO 8600GE, Ryzen 5 PRO 8500G oraz Ryzen 3 PRO 8300GE. Modele z oznaczeniami 8500 lub 8300 w nazwach są pozbawione rdzeni Ryzen AI, opartych na architekturze XDNA. Ponownie są to zatem bliźniacze modele do tych, które ujawniono jeszcze w styczniu, jednak tym razem są to jednostki przeznaczone na rynek biznesowy, charakteryzujące się m.in. dodatkowymi zabezpieczeniami dla urządzeń.

Ryzen 7 PRO 8700G Ryzen 5 PRO 8600G Ryzen 5 PRO 8500G Ryzen 3 PRO 8300G Rodzina APU Hawk Point APU Hawk Point APU Hawk Point APU Hawk Point Architektura Zen 4 + RDNA 3 + XDNA Zen 4 + RDNA 3 + XDNA Zen 4 + Zen 4c + RDNA 3 Zen 4 + Zen 4c + RDNA 3 Rdzenie / wątki 8C/16T 6C/12T 6C/12T 4C/8T Taktowanie bazowe 4,2 GHz 4,35 GHz 3,55 GHz 3,45 GHz Taktowanie Turbo 5,1 GHz 5,0 GHz 5,0 GHz 4,9 GHz Cache L2 + L3 24 MB 22 MB 22 MB 12 MB Układ iGPU Radeon 780M Radeon 760M Radeon 740M Radeon 740M TDP 45-65 W 45-65 W 45-65 W 45-65 W

Ryzen 7 PRO 8700GE Ryzen 5 PRO 8600GE Ryzen 5 PRO 8500Ge Ryzen 3 PRO 8300GE Rodzina APU Hawk Point APU Hawk Point APU Hawk Point APU Hawk Point Architektura Zen 4 + RDNA 3 + XDNA Zen 4 + RDNA 3 + XDNA Zen 4 + Zen 4c + RDNA 3 Zen 4 + Zen 4c + RDNA 3 Rdzenie / wątki 8C/16T 6C/12T 6C/12T 4C/8T Taktowanie bazowe 3,65 GHz 3,9 GHz 3,4 GHz 3,5 GHz Taktowanie Turbo 5,1 GHz 5,0 GHz 5,0 GHz 4,9 GHz Cache L2 + L3 24 MB 22 MB 22 MB 12 MB Układ iGPU Radeon 780M Radeon 760M Radeon 740M Radeon 740M TDP 35 W 35 W 35 W 35 W

W przypadku desktopowych procesorów, AMD porównało przede wszystkim układ Ryzen 7 PRO 8700G do Intel Core i7-14700. Przy korzystaniu z aplikacji Microsoft Teams oraz jednocześnie z pakietu Microsoft 365 (Word / Excel / PowerPoint / Outlook), układ Zen 4 ma oferować do 3% lepszą ogólną wydajność, jednocześnie charakteryzując się o 58% mniejszym zużyciem mocy przy wykorzystaniu kamery 4K, do 76% mniejszym zużyciem mocy gdy korzystamy z kamery Full HD lub do 33%, gdy nie korzystamy w ogóle z kamery internetowej.

Porównując obie platformy dla rynku biznesowego, AMD chwali się także większą przejrzystością oferty, gdzie wszystkie układy Ryzen PRO oferują ten same mechanizmy zabezpieczające (oraz wbudowany chip Microsoft Pluton), podczas gdy platforma Intela (vPRO) jest bardziej rozdrobiona i poszczególne funkcjonalności są dostępne tylko w konkretnych wariantach usługi (vPRO Essentials, vPRO Enterprise Windows, vPRO Evo Design oraz vPRO Enterprise for Chrome). Oprócz chipu Microsoft Pluton, zabezpieczenia AMD wbudowane w układy Ryzen PRO to także m.in. AMD Memory Guard oraz AMD Shadow Stack. Desktopowe AMD Ryzen PRO 8000G(E) to także pierwsze wśród APU dla komputerów stacjonarnych, w których wprowadzono zdalne zarządzanie systemami z poziomu chmury.

AMD zapowiedziało kilka pierwszych urządzeń, które będą napędzane przez procesory Ryzen PRO 8040 oraz Ryzen PRO 8000G(E). Wśród laptopów warto wymienić m.in. Lenovo ThinkPad T14 Gen.5, który (według producenta) będzie pierwszym typowo biznesowym rozwiązaniem z dostępem do sieci bezprzewodowej Wi-Fi 7 (modem Qualcomma). Inne notebooki to HP EliteBook 835 G11, HP EliteBook 845 G11, HP EliteBook 865 G11, Lenovo ThinkPad P14s oraz HP ZBook Power G11 A. Wśród desktopów wymieniono natomiast m.in. HP Elite Small Form Factor 805 G9, Lenovo ThinkCentre M75s, Lenovo ThinkCentre M75q oraz Lenovo ThinkCentre M75t.

