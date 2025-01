AMD Ryzen 7 8700G, Ryzen 5 8600G, Ryzen 5 8500G i Ryzen 3 8300G - oficjalna premiera procesorów Phoenix dla desktopów

Ostatnia generacja procesorów APU dla desktopów - Ryzen 5000G - wyszła już dobry kawał czasu temu. W międzyczasie AMD wprowadzało kolejne generacje, tj. Rembrandt czy Phoenix, ale przez dłuższy czas były one dostępne wyłącznie dla laptopów, przenośnych konsol do gier czy niewielkich zestawów PC. W końcu jednak AMD wprowadza nową generację APU dla komputerów stacjonarnych. Mowa o układach Ryzen 8000G, które są dokładnie tym samym co Ryzen 7040HS, tyle że na wyższych limitach energetycznych.

AMD oficjalnie prezentuje procesory Ryzen 7 8700G, Ryzen 5 8600G, Ryzen 5 8500G oraz Ryzen 3 8300G. Układy Zen 4, poza Ryzenem 3 8300G, trafią na rynek już 31 stycznia 2024 roku.

W przypadku wydajności nowych procesorów AMD Ryzen 8000G, firma chwali się przede wszystkim możliwościami zintegrowanych układów graficznych, opartych na architekturze RDNA 3. Przykład wydajności zaprezentowano na bazie Radeona 780M w procesorze Ryzen 7 8700G. Przy aktywnym HYPR-RX oraz z Fluid Motion Frames, Radeon 780M jest w stanie uzyskać ponad 60 FPS-ów na niskich detalach w Full HD w takich grach jak Alan Wake 2, Star Wars Jedi: Survivor, Starfield, Baldur's Gate 3 czy Lies of P. Na ponad 80 klatek na sekundę, także w niskich ustawieniach graficznych w Full HD (ale bez AFMF oraz HYPR-RX), można liczyć w takich produkcjach jak Hitman 3, Borderlands 3, Metro Exodus, GTA V, F1 2022, DOTA 2 czy League of Legends. Wydajność, jak na iGPU, jest zatem całkiem niezła.

AMD Ryzen 7 8700G AMD Ryzen 5 8600G AMD Ryzen 5 8500G AMD Ryzen 3 8300G Rodzina APU Phoenix APU Phoenix APU Phoenix

Chip "Phoenix2" APU Phoenix

Chip "Phoenix2" Architektura Zen 4 + RDNA 3 + XDNA Zen 4 + RDNA 3 + XDNA Zen 4 + Zen 4c + RDNA 3 + XDNA Zen 4 + Zen 4c + RDNA 3 + XDNA Litografia TSMC N4 TSMC N4 TSMC N4 TSMC N4 Rdzenie / wątki 8C/16T 6C/12T 6C/12T 4C/8T Budowa CPU 8 x Zen 4 6 x Zen 4 2 x Zen 4

4 x Zen 4c 1x Zen 4

3x Zen 4c Taktowanie Turbo Do 5,1 GHz Do 5,0 GHz Do 5,0 GHz Do 4,9 GHz Cache L2 + L3 24 MB 22 MB 22 MB 12 MB Kontroler RAM DDR5 5600 MHz DDR5 5600 MHz DDR5 5600 MHz DDR5 5600 MHz Układ iGPU AMD Radeon 780M

12 CU RDNA 3 AMD Radeon 760M

8 CU RDNA 3 AMD Radeon 740M

4 CU RDNA 3 AMD Radeon 740M

4 CU RDNA 3 Układ AI Ryzen AI Ryzen AI - - Premiera 31.01.2024 31.01.2024 31.01.2024 Q1 2024

Tylko gotowe PC

Producent chwali się ponadto, że w niektórych przypadkach wybór procesora AMD Ryzen 7 8700G ze zintegrowanym układem Radeon 780M, będzie korzystniejszym wyborem niż np. połączenie Intel Core i5-13400F z GeForce GTX 1650. Wydajność ma być lepsza m.in. w Star Wars Jedi Survivor, Alan Wake 2 czy Starfield. W przypadku Ryzena 7 8700G i Ryzena 5 8600G możemy także liczyć na rdzenie Ryzen AI, które wspomogą system, gdy w grę wchodzą różnorodne obliczenia oparte na algorytmach sztucznej inteligencji. Ryzen 5 8500G oraz Ryzen 3 8300G, z racji wykorzystania mniejszego chipu "Phoenix2", nie oferują tychże jednostek. Premiera trzech pierwszych procesorów ustalona została na 31 stycznia 2024 roku. W pierwszym kwartale tego roku wyjdzie także Ryzen 3 8300G, jednak jego dostępność będzie ograniczona do gotowych zestawów komputerowych.

Źródło: AMD, PurePC