Procesory AMD Ryzen 7 5700X3D, Ryzen 5 5600GT i 5500GT pojawiają się w ofertach europejskich sklepów

W ostatnich miesiącach nie brakowało przecieków na temat nowych chipów Ryzen stworzonych z myślą o wysłużonej już platformie AM4. Udało się ustalić, że w drodze jest już kilka modeli opartych na architekturze Zen 3. Najciekawiej zapowiada się Ryzen 7 5700X3D, który może stać się atrakcyjną opcją dla oszczędnych graczy, ale nie zabraknie także tanich modeli dla osób liczących na względnie wydajny układ iGPU. Dziś procesory te powoli trafiają do europejskich sklepów.

Układy AMD Ryzen 7 5700X3D, Ryzen 5 5600GT i 5500GT powoli trafiają do ofert europejskich sklepów, a to oznacza, że ich premiera odbędzie się już niebawem. Znamy już ceny i specyfikacje tych modeli.

AMD Ryzen 7 5700X3D to 8-rdzeniowy/16-wątkowy chip z dodatkową pamięcią 3D-V Cache, który powinien być jedynie niżej taktowanym modelem 5800X3D. Z dotychczasowych przecieków wynika, że model ten rozpędzi się do 4,1 GHz, a zatem będzie 400 MHz wolniejszy od wspomnianego układu. Nowy chip został znaleziony już w ofercie niemieckiego sklepu PC-King w cenie 271 euro (ok. 1180 zł), choć we francuskim sklepie Gesci model ten widnieje w cenie 328,58 euro. Wydaje się, że znacznie bliższa rzeczywistości jest oferta PC-King - w tym scenariuszu Ryzen 7 5700X3D będzie ok. 150 zł - 200 zł tańszy od Ryzena 7 5800X3D.

Ryzen 7 5800X3D Ryzen 7 5700X3D Rdzenie / wątki 8 / 16 8 / 16 Zegar bazowy / Boost 3,4 / 4,5 GHz 3,0 / 4,1 GHz Cache (L2 + L3) 100 MB (4 + 96) 100 MB (4 + 96) TDP 105 W ?

Procesory AMD Ryzen 5 5600GT i 5500GT zapewne będą ciekawą opcją dla mało wymagających użytkowników, którzy wymagają zintegrowanego układu graficznego na pokładzie. Model 5600GT ma pracować z taktowaniem do 4,6 GHz i kosztować ok. 185 euro (ok 800 zł). Model 5500GT powinien natomiast rozpędzać się do 4,4 GHz, a więc do tej samej granicy co istniejący już Ryzen 5 5600G. Chip będzie jednak wyróżniał się nieco słabszą grafiką Vega z 6 jednostkami CU i taktowaniem bazowym na poziomie 3,6 GHz. Z dostępnych danych wynika, że cena układu będzie wynosić od 130 do 160 euro (od ok. 570 do 700 zł). Co ciekawe, wg niemieckiej porównywarki cenowej Gezihals model ten ma być kompatybilny wyłącznie z płytami głównymi A520, B550 i X570. Mamy nadzieję, że informacja ta jest niekompletna i liczymy, że również inne nowe chipy zadziałają na starszych płytach z serii 400 i 300. Więcej na temat nowych procesorów Zen 3 powinniśmy dowiedzieć się podczas targów CES 2024.

Ryzen 5 5600GT Ryzen 5 5600G Ryzen 5 5500GT Ryzen 5 5500 Rdzenie / wątki 6 / 12 6 / 12 6 / 12 6 / 12 Zegar bazowy / Boost ? / 4,6 GHz 3,9 / 4,4 GHz 3,6 / 4,4 GHz 3,6 / 4,2 GHz Cache L3 19 MB 19 MB 19 MB 19 MB Grafika Vega 7 Vega 7 Vega 6 - TDP ? 65 W ? 65 W

Źródło: VideoCardz, WCCFTech, @momomo_us