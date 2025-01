AMD Ryzen 7 5700, Ryzen 7 5700X3D oraz serie Ryzen 5000GT i Ryzen 8000G - poznaliśmy prawdopodobne ceny procesorów

W ofercie firmy AMD już wkrótce pojawią się nowe procesory. Mowa tutaj o jednostkach Ryzen 7 5700, Ryzen 7 5700X3D oraz seriach Ryzen 5000GT i Ryzen 8000G. Na szczególną uwagę zasługują APU Phoenix, które pojawią się w wariancie przeznaczonym dla komputerów desktopowych. Za sprawą wycieku poznaliśmy ich domniemane ceny. Będą one prawdopodobnie pozycjonowane podobnie, jak procesory Raphael, które swoją premierę miały w 2022 roku.

Firma AMD już wkrótce wprowadzi do swojej oferty nowe modele procesorów. Wśród nich znajdą się między innymi jednostki AMD Ryzen 5000GT przeznaczone dla podstawki AM4 oraz Ryzen 8000G dla AM5.

Przyjrzyjmy się na początek procesorowi AMD Ryzen 7 5700. Jednostka pojawiła się już na oficjalnej stronie amerykańskiej firmy. Wiemy zatem, że oferuje 8 rdzeni i 16 wątków. Bazowe taktowanie wynosi 3,7 GHz, a taktowanie Boost 4,6 GHz. Można liczyć także na 16 MB cache L3. TDP procesora to 65 W. CPU pojawił się już na rynku jako element składowy niektórych zestawów komputerowych. Będzie także dostępny oddzielnie. Jeśli potwierdzą się informacje opublikowane przez użytkownika @momomo_us w serwisie X, to jego cena wyniesie 180 dolarów.

Cena ze sklepu A Cena ze sklepu B Cena ze sklepu C Średnia cena Podstawka AMD Ryzen 7 8700G 340 USD 440 USD 390 USD 390 USD AM5 AMD Ryzen 5 8600G 240 USD 310 USD 250 USD 277 USD AM5 AMD Ryzen 5 8500G 190 USD 240 USD 220 USD 217 USD AM5 AMD Ryzen 7 5700X3D 260 USD 340 USD 330 USD 310 USD AM4 AMD Ryzen 7 5700 180 USD Brak Brak 180 USD AM4 AMD Ryzen 5 5600GT 150 USD 200 USD 180 USD 177 USD AM4 AMD Ryzen 5 5500GT 130 USD 180 USD 160 USD 157 USD AM4

Podano także nieoficjalne ceny procesorów AMD Ryzen 7 5700X3D, Ryzen 5 5600GT oraz Ryzen 5 5500GT. Oferty na nie zostały dostrzeżone przez użytkownika @momomo_us na stronach sklepów zajmujących się sprzedażą części komputerowych. Wszystkie trzy jednostki są oczywiście przeznaczone na podstawkę AM4. Jeśli informacje z przecieku potwierdzą się, to będzie trzeba za nie zapłacić odpowiednio około 310 USD, 177 USD i 157 USD (ceny są uśrednione na podstawie trzech ofert, które obejmuje przeciek). Premiera spodziewana jest w pierwszym kwartale 2024 roku.

Firma AMD do oferty wprowadzi także desktopowe procesory Ryzen 8000G. Znajdą się wśród nich zarówno wyżej pozycjonowane APU Phoenix, jak i bardziej energooszczędne Phoenix 2. Według przecieku, ceny tych procesorów będą nieco zbliżone do cen jednostek Raphael z zeszłego roku. AMD Ryzen 7 8700G ma kosztować około 390 USD, Ryzen 5 8600G – 277 USD, a Ryzen 5 8500G – 217 USD. Ceny są uśrednione na podstawie trzech ofert i należy podejść do nich z pewnym dystansem, ponieważ czasami sprzedawcy podają je przed premierą sprzętu w charakterze wypełniacza. Wydają się one jednak prawdopodobne, a ich wiarygodność zwiększa fakt, że bazują na więcej niż jednym źródle.

Źródło: VideoCardz