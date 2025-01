AMD Ryzen PRO 7040 oraz Ryzen PRO 7000 - zaprezentowano procesory dla zastosowań biznesowych

AMD przygotowało serię procesorów Ryzen PRO 7040 oraz Ryzen PRO 7000. Wśród nowych jednostek znajdują się rozwiązania przeznaczone dla laptopów, stacji roboczych i komputerów stacjonarnych. Jest to sprzęt do zastosowań profesjonalnych, który cechuje się dobrą efektywnością energetyczną. Wszystkie odmiany CPU działają w oparciu o mikroarchitekturę Zen 4 i oferują dodatkowe zabezpieczenia AMD PRO Security, które mają chronić przed wyrafinowanymi atakami.

Wśród rozwiązań przeznaczonych do laptopów można znaleźć sześć jednostek. Topowy AMD Ryzen 9 PRO 7940HS zaoferuje 8 rdzeni i obsługę 16 wątków. Cechował się będzie też taktowaniem boost na poziomie 5,2 GHz. Procesor wyposażono w 24 MB cache, a jego TDP wyniesie 35-54 W. W ofercie będą też oczywiście jednostki z serii Ryzen 7 PRO i Ryzen 5 PRO. Najsłabszy przedstawiciel tej rodziny to AMD Ryzen 5 PRO 7540U, który zaoferuje 6 rdzeni, 12-wątków, taktowanie boost na poziomie 4,9 GHz oraz 22 MB cache. W tym przypadku TDP wyniesie zaledwie 15-28 W. Firma AMD chwali się, że jej jednostki są niezwykle energooszczędne. Cechują się też dobrą wydajnością. AMD Ryzen 7 PRO 7840U prześciga w większości testów konkurencyjny Intel Core i7-1370P, przy jednocześnie mniejszym poborze mocy, co korzystnie przełoży się także na czas pracy laptopa na baterii.

AMD Ryzen 9 PRO 7940HS AMD Ryzen 7 PRO 7840HS AMD Ryzen 5 PRO 7640HS Mikroarchitektura Zen 4 Zen 4 Zen 4 Liczba rdzeni 8 8 6 Liczba wątków 16 16 12 Taktowanie bazowe 4,0 GHz 3,8 GHz 4,3 GHz Taktowanie boost 5,2 GHz 5,1 GHz 5,0 GHz Cache 24 MB 24 MB 22 MB TDP 35-54 W 35-54 W 35-54 W

AMD Ryzen 7 PRO 7840U AMD Ryzen 5 PRO 7640U AMD Ryzen 5 PRO 7540U Mikroarchitektura Zen 4 Zen 4 Zen 4 Liczba rdzeni 8 6 6 Liczba wątków 16 12 12 Taktowanie bazowe 3,3 GHz 3,5 GHz 3,2 GHz Taktowanie boost 5,1 GHz 4,9 GHz 4,9 GHz Cache 24 MB 22 MB 22 MB TDP 15-28 W 15-28 W 15-28 W

AMD Ryzen 9 PRO 7945 AMD Ryzen 7 PRO 7745 AMD Ryzen 5 PRO 7645 Mikroarchitektura Zen 4 Zen 4 Zen 4 Liczba rdzeni 12 8 6 Liczba wątków 24 16 12 Taktowanie bazowe 3,7 GHz 3,8 GHz 3,8 GHz Taktowanie boost 5,4 GHz 5,3 GHz 5,1 GHz Cache L2 + L3 76 MB 40 MB 38 MB TDP 65 W 65 W 65 W

Na lepszą wydajność można także liczyć także w przypadku profesjonalnych stacji roboczych. Na wykresach zestawiono AMD Ryzen 9 PRO 7940HS z Intel Core i9-13900H. W zależności od konkretnego zastosowania, jednostka firmy AMD wygrywa z konkurencyjnym rozwiązaniem o 7-33%. Mowa tutaj o takich profesjonalnych aplikacjach, jak Rodina CFD, V-Ray, Monte Carlo, NAMD czy Convolution. Procesor ten posiada także zintegrowany układ Radeon PRO Graphics z rodziny RDNA 3, który wyraźnie prześciga w konkretnych zastosowaniach GPU NVIDIA RTX A500. Wybrane chipy otrzymają także sprzętowe wsparcie dla obsługi zadań wykorzystujących sztuczną inteligencję. Mowa tutaj choćby o zastosowaniach związanych z analizą danych, czy asystentem opartym na algorytmach AI.

Na rynek trafią także desktopowe procesory tego typu, działające w oparciu o podstawkę AM5. Dostępne będą trzy jednostki, wszystkie o TDP 65 W. Topowa propozycja to AMD Ryzen 9 PRO 7945. Użytkownicy otrzymają w tym przypadku 12 rdzeni i obsługę 24 wątków. CPU cechuje się także taktowaniem boost na poziomie 5,4 GHz i ma łącznie 76 MB L2 + L3 cache. W ofercie znajdzie się ponadto AMD Ryzen 7 PRO 7745 i AMD Ryzen 5 PRO 7645. Wszystkie te jednostki oferują wsparcie dla PCIe 5.0 i będą sprzedawane z chłodzeniem Wraith Spire, ale zaoferują także zgodność z coolerami dla AM4. Na wykresach wydajności zestawiono AMD Ryzen 5 PRO 7645 i AMD Ryzen 5 PRO 5650G. W zależności od konkretnego benchmarku, można liczyć na wyniki lepsze od 28% do 36%. Wszystkie trzy procesory zostały wyposażone w zintegrowany układ graficzny AMD Radeon.

Źródło: AMD