AMD zapewnia długie wsparcie dla platformy AM5. Producent zamierza wypełnić swoją obietnicę z nawiązką

Chyba każdy zgodzi się z tezą, że platforma AMD AM4 okazała się niezwykłym sukcesem. Na płytach głównych zaprezentowanych kilka lat temu nadal można zamontować niedawne i przyszłe procesory Zen 3 - a to ogromna zaleta (aż chciałoby się, by Intel wziął przykład). Nic dziwnego zatem, że producent chce powtórzyć tę strategię z platformą AM5. David McAfee, wiceprezes AMD, przyznał właśnie w wywiadzie dla OverclockersUK, że firma nie zamierza zmieniać swoich długoterminowych planów.

Takie oświadczenie na pewno ucieszy wszystkie osoby, które zdecydowały się już zbudować swojego peceta na platformie AM5, aczkolwiek przedstawiciel AMD nie powiedział tu nic nowego - mamy tylko zapewnienie, że producent ani myśli zmieniać swoich planów.

Jak powszechnie wiadomo, firma AMD początkowo zobowiązała się do wspierania platformy AM5 do 2025 roku. Nic jednak nie wskazuje, by chwilę potem przestały pojawiać się na nią kolejne procesory Czerwonych. Na pytanie, czy producent nadal trzyma się swoich założeń, David McAfee odpowiedział: "Oczywiście, że tak! Myślę, że dobrze zdaliśmy sobie sprawę, że długowieczność platformy AM4 jest jednym z największych powodów sukcesu Ryzenów, a z racji tego, że myślimy o przyszłości, o roku 2025 i późniejszych latach, decyzja o przejściu na platformę następnej generacji powinna być naprawdę przemyślana. Wiemy, jaki wpływ niesie ze sobą przejście na nowe gniazdo i chcemy pozostać na AM5 tak długo, jak to możliwe. Jesteśmy mocno zaangażowani, by trzymać się go w 2025 roku i późniejszych latach".

Takie oświadczenie na pewno ucieszy wszystkie osoby, które zdecydowały się już zbudować swojego peceta na platformie AM5, aczkolwiek przedstawiciel AMD nie powiedział tu nic nowego - mamy tylko zapewnienie, że producent ani myśli zmieniać swoich planów. Nie wiemy jednak, jak konkretnie prezentują się plany tego producenta. Niewykluczone, że np. za dwa lata zostanie wprowadzona na rynek nowsza platforma AM6 oferująca większe możliwości, jednak Czerwoni nadal będą wydawać kolejne modele na AM5, podobnie jak ma to teraz miejsce z AM4 (tuż po Nowym Roku spodziewamy się kilku nowych modeli z serii Ryzen 5000).

Źródło: VideoCardz, OverclockersUK