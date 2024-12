Procesory AMD Ryzen 7000 stają się coraz bardziej opłacalne. Szkoda tylko wysokich cen płyt głównych

Wielu graczy przed zakupem nowego komputera musi odpowiedzieć sobie na pytanie, czy woli go oprzeć na platformie Intela czy AMD. I trzeba przyznać, że w ostatnich miesiącach takie dywagacje wcale nie są proste, zwłaszcza że procesory Czerwonych należą teraz do wyjątkowo opłacalnych. Układy Ryzen 5000 na starsze płyty główne AM4 osiągają najniższe ceny w historii i zachęcają do skromnego upgrade'u, ale nie da się też przejść obojętnie wobec równie dobrych okazji na Ryzeny 7000.

Przy obecnych cenach procesory od AMD wydają się nadzwyczaj atrakcyjne, jednak nieco gorzej wygląda sytuacja jeśli weźmiemy pod uwagę koszt całej platformy. Płyty główne AM5 nadal pozostają dosyć drogie.

Jak pokazuje popularna wyszukiwarka cenowa Ceneo.pl, procesor AMD Ryzen 7 7800X3D jest dostępny teraz już za ok. 1600 zł. Biorąc pod uwagę, że mówimy o szybko taktowanym 8-rdzeniowym / 16-wątkowym chipie z pamięcią 3D V-Cache, trzeba przyznać, że to naprawdę ciekawa propozycja. W końcu to aktualnie jeden z najwydajniejszych, a może nawet w ogóle najwydajniejszy konsumencki procesor dla graczy. Dla bardziej oszczędnych niezłym wyborem może natomiast okazać się np. Ryzen 5 7500F w cenie ok. 750 zł (w wersji OEM). To 6-rdzeniowy/12-wątkowy model bez iGPU, który w testach wypada tylko minimalnie gorzej od droższego Ryzena 5 7600. Poza tym to ogólnie dosyć przyszłościowy zakup - płyty AM5 będą wspierane jeszcze przez kilka lat, dlatego za jakiś czas tego Ryzena będzie można łatwo zastąpić nowszym i znacznie mocniejszym procesorem AMD.

Wydaje się, że przy obecnych cenach propozycje od Czerwonych wydają się nadzwyczaj atrakcyjne, jednak nieco gorzej wygląda sytuacja jeśli weźmiemy pod uwagę koszt całej platformy. Już wiele miesięcy temu narzekaliśmy na dosyć wysokie ceny płyt głównych z podstawką AM5. Choć dziś wybór wśród dostępnych modeli jest całkiem spory, to jednak nadal zakup nawet najtańszej, ubogo wyposażonej płyty A620 wiąże się z wydatkiem kilku ładnych stówek. Dopłata do lepszych modeli B650 czy X670 może natomiast kosztować krocie. Pod tym względem lepiej prezentuje się więc oferta płyt z podstawką Intel LGA 1700. Ulgę przy zakupie płyty AM5 może przynosić jedynie myśl o wieloletnim wsparciu tej platformy.

Źródło: PurePC, Ceneo