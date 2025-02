Qualcomm podobno majstrował przy prezentacji wyników wydajności procesorów Snapdragon X Elite oraz Plus

W ostatnich dniach Qualcomm oficjalnie wprowadził do oferty procesory Snapdragon X Elite oraz Snapdragon X Plus. Na dostępność pierwszych urządzeń trzeba jednak poczekać przynajmniej do czerwca, o czym dowiedzieliśmy się również w ostatnim czasie. Na papierze procesory prezentują się bardzo dobrze, będąc realną konkurencją dla rozwiązań Intela czy AMD. Choć w teorii wszystko wygląda lepiej niż dobrze, w sieci zaczęły pojawiać się informacje o możliwej manipulacji wynikami wydajności Snapdragona X Elite.

W sieci pojawiły się doniesienia o tym, że Qualcomm może manipulować wynikami Snapdragona X Elite w taki sposób, aby te układy w oficjalnych materiałach wykazywały znaczącą przewagę względem Intela, AMD czy nawet Apple. Źródła, na jakie powołuje sie portal SemiAccurate, a które powiązane są z firmami OEM blisko współpracującymi z Qualcommem, wskazują że rzeczywista wydajność Snapdragona X Elite oraz Plus są znacznie niższe, nawet o 50%. Mówiąc jeszcze prościej, firmy OEM nie są w stanie w żaden sposób odtworzyć wyników podawanych przez producenta chipów ARM. Qualcomm w odpowiedzi na pierwotne doniesienia (firma otrzymała stosowne informacje już kilka miesięcy temu) wskazywał natomiast, że problemem są m.in. niewydolne systemy chłodzenia przygotowanych laptopów oraz niezoptymalizowany, pod układy ARM, system Windows.

Obecnie testerzy nadal nie mają możliwości swobodnego przetestowania nowych układów, a nawet jeśli pojawia się możliwość sprawdzenia w teoretycznie tych samych warunkach, w których sprawdzał je sam Qualcomm, to rzeczywista wydajność nadal ma być znacznie niższa względem obietnic producenta. Ten sam portal wskazuje też na inne źródło - tym razem wewnętrznie związane z Qualcommem - które ujawnia, iż firma od początku wiedziała, że faktyczna wydajność będzie znacznie niższa, a mimo wszystko w oficjalnych materiałach pompowano wręcz ich możliwości, jednocześnie nie wskazując warunków, w których owe testy były przeprowadzane. Obecnie zatem realne możliwości Snapdragon X Elite oraz X Plus są znacznie większą niewiadomą. Jeśli po premierze laptopów okaże się, że możliwości są znacznie poniżej dotychczasowych deklaracji, Qualcomm znajdzie się w nieciekawej sytuacji.

