Qualcomm Snapdragon X Elite został przygotowany na obsługę gier wideo, tak przynajmniej twierdzi producent

Qualcomm zaprojektował swój SoC Snapdragon X Elite, przede wszystkim jako konkurencję dla chipów Apple z serii M. Jednak firma nie usiadła na laurach i postanowiła stworzyć konkurencję ARM dla większości mobilnych chipów x86. Jak zdradza jeden z inżynierów amerykańskiego przedsiębiorstwa, nowy układ został przygotowany do gier wideo i przetestowany w kilkunastu tytułach. Do ich uruchomienia możemy bowiem wykorzystać trzy różne sposoby.

Qualcomm twierdzi, że ich najmocniejszy dotychczasowy SoC Snapdragon X Elite jest w pełni przygotowany na nowoczesne gry wideo, które technicznie rzecz biorąc, uruchomimy na trzy różne sposoby.

Laptopy wyposażone w układy Snapdragon X Elite nie będą posiadały dedykowanych procesorów graficznych, co może sugerować, że te maszyny nie będą zbyt wydajne w najnowszych grach. Jednak Qualcomm uważa inaczej, ponieważ podczas Game Developers Conference 2024 na prezentacji zatytułowanej 'Windows on Snapdragon, a Platform Ready for your PC Games', inżynier firmy stwierdził, że niezapowiedziane jeszcze notebooki z tym chipsetem będą mogły uruchamiać różne tytuły na trzy różne sposoby. Pierwszym z nich jest naturalnie uruchomienie gry natywnie na architekturze ARM64, co powinno zapewnić najwyższą możliwą wydajność. Natomiast drugim jest emulacja architektury x64 i x86. Jednakże emulacja pochłania dużo zasobów PC, przez co nie jest ona optymalna, choć nadrabia to uniwersalnością, a więc np. możliwością uruchomienia niemalże dowolnej aplikacji z systemu Windows 11.

Trzecim rozwiązaniem stworzonym przez programistów Microsoft jest hybrydowa aplikacja ARM64EC, w której system Windows, jego biblioteki i sterowniki Qualcomm działają natywnie. Jednak uruchomiony w ten sposób program sam w sobie jest emulowany, co ma zapewnić zbliżony poziom wydajności do natywnego. Producent SoC Snapdragon X Elite twierdzi również, że dostosował sterowniki GPU Adreno do API: DX11, DX12, Vulkan i OpenCL, natomiast starsze API, tj. DX9 i OpenGL 4.6, są obsługiwane poprzez mapowanie. Issam Khalil, wspomniany inżynier, nie podał jednak, w jakich tytułach był testowany omawiany chip. Niestety, aby przetestować twierdzenia Qualcomma, będziemy musieli jeszcze trochę zaczekać, ponieważ pierwsze laptopy mają pojawić się na rynku dopiero w połowie tego roku.

Źródło: WCCFTech