Qualcomm Snapdragon X Elite - zintegrowany układ graficzny jednostki pokonuje AMD Radeon 780M w benchmarku 3DMark

Świeżo zapowiedziana jednostka Qualcomma, która tym razem będzie odpowiadać za wydajność na platformach z systemem Windows, doczekała się właśnie pierwszych testów. Snapdragon X Elite, gdyż o nim mowa, składać się będzie z zupełnie nowego rodzaju rdzeni o nazwie Oryon, które są niejako spadkiem po przejęciu firmy Nuvia. Plany firmy co do rynku są całkiem duże i jest spora szansa, że to właśnie nowy układ Qualcomma będzie się cieszył największym powodzeniem w przyszłorocznych ultrabookach. Aktualne testy zdają się to tylko potwierdzać - szczególnie że jednostka okazuje się wydajniejsza od Apple M2.

Mimo że premiera układu Qualcomma - Snapdragon X Elite - została przewidziana na 2024 rok, to już teraz wiemy, jaką wydajnością będzie się charakteryzował układ graficzny nowo opracowanej jednostki.

Dla przypomnienia: omawiana jednostka została wykonana w 4-nanometrowym procesie technologicznym, z kolei jej konstrukcja składa się z 12 rdzeni Oryon, których taktowanie w zależności od trybu może wynosić maksymalnie 3,8 lub 4,3 GHz. Układem graficznym ponownie będzie Adreno, który tym razem ma zaoferować moc na poziomie 4,6 TFLOPS (dla porównania w przypadku Apple M2 jest to 3,6 TFLOPS). W internecie pojawiły się już pierwsze wyniki, które odnoszą się do testów różnych układów w benchmarku 3DMark Wild Life Extreme. Tytułowy układ Qualcomma uzyskał w nim 39,2 FPS przy poborze mocy wynoszącym 23 W. Tym samym pokonał układ graficzny AMD Radeon 780M (RDNA 3, analogicznie 28,3 FPS, 23 W), który występował w parze z procesorem AMD Ryzen 7 7840HS. Okazał się też lepszy od jednostki Intela z rodziny Raptor Lake (Core i7-13700H), która w teście wypadła najsłabiej (22,5 FPS, 23 W).

W przypadku bardziej realnego wykorzystania układów osiągnięte rezultaty także przemawiają za nowością Qualcomma. Drugim testem była wydajność w grze Control (1080P, niskie ustawienia). Bohater tego newsa był w stanie wygenerować 53 kl/s, czym pobił wspomniany układ Intela oraz Apple M2. Zbliżył się nieco do wymienionej jednostki od AMD, natomiast wypadł dużo gorzej w porównaniu z Apple M2 Max (13,6 TFLOPS) - choć w tym wypadku nie jest to wielkim zaskoczeniem. Przyszły rok z pewnością będzie interesujący pod kątem konkurencji Qualcomma, który teraz będzie mógł jeszcze bardziej rozwinąć skrzydła. "Nowy gracz" z pewnością przyda się w sprzętach pokroju ultrabooków, czy też handheldów do gier.

