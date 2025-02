Qualcomm Snapdragon X Elite - poznaliśmy specyfikację procesora dla komputerów z systemem Windows

Qualcomm słynie przede wszystkim z procesorów Snapdragon zasilających smartfony, jednak już niebawem popularny producent rozszerzy swoją działalność. W przyszłym roku powinniśmy doczekać się premiery zupełnie nowego układu Snapdragon przeznaczonego dla komputerów pracujących pod kontrolą systemu Windows. Jednostka ma nosić oznaczenie Snapdragon X Elite i wyróżniać się nie tylko wysoką wydajnością, lecz również energooszczędnością.

Układ Qualcomm Snapdragon X Elite zapowiada się niezwykle ciekawie, jednak na jego premierę trzeba będzie poczekać jeszcze wiele miesięcy. Czegoś więcej na temat chipu powinniśmy dowiedzieć się już podczas konferencji Snapdragon Summit 2023.

Jak donosi serwis Windows Report, platforma Qualcomm Snapdragon X Elite ma opierać się na 12 nowych rdzeniach Oryon (64-bit) rozpędzających się do 4,3 GHz w trybie Dual-Core Boost (lub do 3,8 GHz w Single-Core Boost). Za wyświetlanie grafiki ma odpowiadać jednostka Adreno obsługująca DX12 i dysponująca mocą obliczeniową do 4,6 TFLOPS (więcej niż GPU z Xboksa Series S!). Ponadto układ ma zapewnić wsparcie dla modułów LPDDR5x z 42 MB całkowitej pamięci podręcznej o przepustowości 136 GB/s. Można liczyć także na obsługę wyświetlacza wewnętrznego do 4K przy 120 Hz, trzech ekranów UHD, dwóch 5K, a także technologii HDR10. Chip ma zostać wykonany przy użyciu litografii 4 nm.

Qualcomm Snapdragon X Elite ma wyróżniać się także sporymi możliwościami w zakresie AI. Na pokładzie znajdzie się bowiem jednostka NPU o wydajności obliczeniowej na poziomie 45 TOPS. Chip ma zapewnić obsługę standardów łączności Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4, a także obsługę kodowania i dekodowania AV1. Według zapewnień producenta procesor ma oferować topową wydajność pobierając zaledwie 1/3 mocy konkurencyjnych jednostek. Całość zapowiada się bardzo ciekawie, jednak nieprędko ujrzy światło dzienne. Źródło wspomina o premierze w połowie 2024 roku, aczkolwiek czegoś więcej na temat Snapdragona X Elite powinniśmy dowiedzieć się już podczas konferencji Snapdragon Summit 2023 (24 - 26 października).

