Snapdragon X - tą serią desktopowych i laptopowych układów Qualcomm chce rzucić wyzwanie m.in. chipom Apple z serii M

Qualcomm zdradził wstępne informacje na temat Snapdragona X - nowej serii chipsetów skierowanej w komputery stacjonarne oraz przenośne. Rodzina Snapdragon X, znana dotąd jako Oryon, ma być "milowym krokiem pod kątem wydajności i energoszczędności", rzucając wyzwanie obecnym alternatywom z serii Apple M, AMD Ryzen i Intel Core. Mówi się, że na początek w serii procesorów pojawią się trzy układy - SC8350, SC8370 i SC8380.

Qualcomm rzuca rękawicę konkurencji, anonsując układy celowane w komputery klasy PC. O szczegółach na temat serii Snapdragon X dowiemy się w trakcie nadchodzącego eventu Snapdragon Summit.

Póki co Qualcomm jedynie zaanonsował serię układów Snapdragon X. Szczegółów mamy się dowiedzieć już 24-26 października podczas eventu Snapdragon Summit, który odbędzie się na Hawajach. Wiadomo natomiast na pewno, że układy te dostępne będą już w 2024 roku. Pozostałe informacje dotyczące nadchodzących układów to już tylko domysły. Mówi się, że niemniej, że na rynku pojawią się na start trzy układy, przy czym będą one odpowiednio ośmio- dziesięcio- i dwunastordzeniowe. Oczekuje się także, że model SC8380 połączy osiem rdzeni Performance i cztery rdzenie Efficient.

Innymi słowy, SC8380 ma być odzwierciedleniem układu Apple M2 Max, który jest dostępny w najnowszych MacBookach Pro 14 i MacBookach Pro 16. Nie wiadomo jednak, czy Qualcomm będzie w stanie utrzymać wydajność i efektywność serii M od Apple, nie mówiąc już o alternatywnych (porównywalnych mocą) procesorach AMD Ryzen i Intel Core - choć ambicje na pewno są. Snapdragon X będzie miał natomiast przynajmniej jednego asa w rękawie. Chodzi o dodatkową jednostkę przetwarzania neuronowego, wykorzystywaną podczas operacji wymagającej sztucznej inteligencji. Pytanie tylko, w jaki sposób przełoży się to na realne korzyści dla użytkownika końcowego.

Źródło: Qualcomm