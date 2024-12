Sony Xperia 5 V - premiera miniaturowego smartfona z układem Qualcomm Snapdragonem 8 Gen 2

Spodziewaliśmy się, że po niedawnej premierze smartfonów Sony Xperia 1 V oraz Xperia 10 V w końcu przyjdzie kolej na miniaturowego flagowca z "piątką" w nazwie. Cóż, nie zawiedliśmy się. Producent zapowiedział właśnie Xperię 5 V, która powinna spodobać się osobom szukającym nieszablonowego telefonu z układem Snapdragon 8 Gen 2, pojemną baterią i mini-jackiem 3,5 mm. Sprawdźmy, czym nowy smartfon różni się od poprzednika.

Producent niestety nie podał ceny Xperii 5 V, ale zapewnia, że smartfon trafi do sprzedaży na przełomie września i października bieżącego roku.

Pod względem specyfikacji technicznej Sony Xperia 5 V to flagowiec z krwi i kości, choć gdzieniegdzie producent zdecydował się na małe oszczędności. Zacznijmy od ekranu OLED, który ma przekątną 6,1 cala, proporcje 21:9 i wyświetla obraz w rozdzielczości Full HD+ o częstotliwości odświeżania 120 Hz. Całość zasilana jest przez układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, który wspomagany jest orzez 8 GB RAM. Użytkownik otrzyma 128 GB pamięci wewnętrznej na dane. Mimo niewielkich gabarytów (154 x 68 x 8,6 mm) producent zmieścił wewnątrz baterię o pojemności 5000 mAh z obsługą ładowania 30 W (50% w 30 minut) i obsługą ładowania bezprzewodowego. Producent zapewnia, że po 3 latach eksploatacji powinna zachować ona co najmniej 80% maksymalnej pojemności.

Sony Xperia 5 V Sony Xperia 5 IV Wyświetlacz 6,1", OLED, 120 Hz, HDR, FHD+

Corning Gorilla Glass Victus 2 6,1", OLED, 120 Hz, HDR, FHD+,

Corning Gorilla Glass Victus Procesor Snapdragon 8 Gen 2 Snapdragon 8 Gen 1 Pamięć na dane 128 GB Pamięć RAM 8 GB Bateria 5000 mAh, 30 W

ładowanie bezprzewodowe Aparat główny 12 MP - 16 mm 1/2,5" AF (ultraszer.)

48 MP - 24 / 48 mm 1/1,35" OIS/AF (szeroki) 12 MP - F2.2, 1/2.5", 16 mm (ultraszer.)

12 MP - F1.7, 1/1.7", 24 mm, OIS (szeroki)

12 MP - F2.4, 1/3.5", 60 mm, OIS (tele) Aparat przedni 12 MP, 1/2.9" Wymiary 154 x 68 x 8,6 mm 157 x 68 x 8,2 mm Waga 183 g 172 g Kolory czarny, platynowo-srebrny i niebieski czarny, zielony

Jeśli zaś chodzi o kwestie fotograficzne, smartfon ma do dyspozycji przednią kamerkę 12 MP oraz podwójny aparat główny 12 + 48 MP (z 2-krotnym zoomem optycznym). Jakość zdjęć powinna być jednak wyższa niż dotychczas. Firma Sony chwali się, że Xperia 5 V wyposażona została w najnowszy przetwornik obrazu Exmor T (zastosowany także w Xperii 1 V). Ponadto smartfon otrzymał aplikację Video Creator pozwalającą na szybkie tworzenie klipów wideo, osobny mikrofon do nagrywania głosu (pozwala nadać priorytet nagrywanej osobie), donośne głośniki stereo, a także o 40% większy niż w poprzednim modelu moduł odprowadzający ciepło. Co więcej, nabywcy nowej Xperii mogą liczyć na dostęp do platformy BRAVIA CORE for Xperia, w której zasobach znajdują się setki nowych i klasycznych filmów. Producent niestety nie podał ceny smartfona, ale zapewnia, że trafi on do sprzedaży na przełomie września i października bieżącego roku.

Xperia 1 V oraz Xperia 5 V

Źródło: Sony