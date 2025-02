Test smartfona Sony Xperia 1 V - wyjątkowe urządzenie, którego potencjał wykorzystają tylko nieliczni

Jakąś dekadę temu smartfony Sony Xperia traktowaliśmy na równi z modelami Galaxy od Samsunga czy iPhone'ami od Apple. Dziś natomiast dokonania japońskiego giganta niemal w niczym nie przypominają tych sprzed lat, które pozwalały na rywalizację z największymi graczami w tej branży. Po wejściu chińskich producentów na światowe rynki pozycja Sony zaczęła sukcesywnie słabnąć, i tak dotarliśmy do momentu, w którym firma prezentuje ledwie kilka niszowych modeli rocznie. Nie oznacza to jednak, że są one niewarte uwagi - wprost przeciwnie. Co prawda Sony nadal udaje, że gra w swojej własnej lidze, ale nie sposób odmówić urządzeniom producenta szyku, elegancji czy oryginalności. Nie inaczej jest również z najnowszą Xperią 1 V.

Autor: Piotr Piwowarczyk

Już w momencie prezentacji nowego flagowca Sony stało się jasne, że producent ani myśli rewolucjonizować swojej oferty. Zarówno średniobudżetowa Xperia 10 V, jak i nowa "jedynka" jasno wskazują, że producent pokusił się jedynie o drobne odświeżenie zeszłorocznych urządzeń. Skupiając się na flagowcu - w końcu to ten model wpadł w nasze ręce - najważniejszą nowością jest nowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, a także nowy zestaw aparatów na pleckach. W rezultacie powinniśmy dostać zabójczo szybkiego fotosmartfona, który powinien przypaść do gustu osobom znudzonym aktualną ofertą popularnych producentów. I to oczywiście pod warunkiem, że pieniądze nie mają w tym przypadku żadnego znaczenia.

Co się zmieniło względem Xperii 1 IV z zeszłego roku? Poza wydajniejszym SoC najważniejszą nowością jest odświeżony zestaw aparatów - w końcu to one mają najbardziej przekonywać do zakupu. W naszym teście Sony Xperia 1 V zostanie jednak sprawdzona pod kątem różnych zastosowań - nie tylko tych związanych z nagrywaniem filmów i robieniem zdjęć.

Spora część specyfikacji smartfona robi bardzo dobre wrażenie. Powiedzieliśmy sobie już o układzie SoC, ale warto także wspomnieć o 6,5-calowym wyświetlaczu OLED 4K 120 Hz o nietypowych, choć dosyć wygodnych proporcjach 21:9, 12 GB pamięci LPDDR5X, 256 GB pamięci UFS (wyniki wydajności wskazują, że użyto kości w standardzie 4.0), potrójnego aparatu fotograficznego 48 + 12 + 12 MP, pyło- i wodoszczelnej obudowie o odświeżonym designie, a także złączu mini-jack 3,5 mm na pokładzie, slocie na kartę microSD czy pojemnej baterii 5000 mAh, którą naładujemy z mocą 30 W (producent nie mówi nic o mocy ładowania bezprzewodowego). Nowa Xperia została wyceniona na 6499 zł. Z jednej strony to sporo, z drugiej jednak całość wcale nie podrożała w stosunku do poprzednika.

Sony Xperia 1 V Samsung Galaxy S23 Ultra Xiaomi 13 Pro Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (for Galaxy) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Procesor graficzny Adreno 740 Adreno 740 Adreno 740 System Android 13 Android 13 Android 13 Pamięć RAM 12 GB LPDDR5X 8/12 GB LPDDR5X 12 GB LPDDR5X Pamięć na dane 256 GB UFS 4.0 256/512/1024 GB UFS 4.0 128 GB UFS 3.1

/ 256 lub 512 GB UFS 4.0 Obsługa kart SD tak, do 1 TB nie nie DualSIM 2x nanoSIM 2x nanoSIM + eSIM 2x nanoSIM + eSIM Łączność 5G, WiFi 6e, BT 5.3, NFC, USB-C 3.2 5G, WiFi 6e, BT 5.3, NFC, USB-C 3.2 5G, WiFi 6e, BT 5.3, NFC, IrDA, USB-C 2.0 Ekran 6,5", OLED, 3840 x 1644 px, 120 Hz 6,8", Dynamic AMOLED 2X, 3088 x 1440 px, 120 Hz 6,73", AMOLED, 3200 x 1440 px, 120 Hz Kamera tylna 48 + 12 + 12 MP 200 + 12 + 10 + 10 MP 50 + 50 + 50 MP Kamera przednia 12 MP 12 MP 32 MP Klasa odporności IP65 + IP68 IP68 IP68 Akumulator 5000 mAh, 30 W, Qi 5000 mAh, 45 W, 15 W Qi 4820 mAh, 120 W, 50 W Qi Wymiary i waga 165 x 71 x 8,3 mm, 187 g 163 x 78 x 9 mm, 233 g 163 x 75 x 8 mm, 210 g Premierowa cena 12 + 256 GB - 6499 zł 8 + 256 GB - 6799 zł

12 + 512 GB - 7499 zł

12 + 1 TB - 8699 zł 12 + 256 GB - 6299 zł

Co się zmieniło względem Xperii 1 IV z zeszłego roku? Poza wydajniejszym SoC najważniejszą nowością jest odświeżony zestaw aparatów - w końcu to one mają najbardziej przekonywać do zakupu smartfona. Zamiast zestawu 12 + 12 + 12 + 0,3 MP mamy tym razem trzy oczka 48 + 12 + 12 MP. Obiektyw 48 MP z tego zestawu charakteryzuje się nowym przetwornikiem obrazu "stacked CMOS" z pikselami z dwuwarstwowym tranzystorem, a na pokład smartfona trafił szereg specjalnych technologii, które mogą zostać docenione przez osoby zajmując się na co dzień fotografią lub nagrywaniem wideo (np. Real-time Eye AF czy "Prezentacja produktu"). Tyle jednak teorii - czas obejrzeć smartfona z każdej strony i sprawdzić, jak całość sprawuje się w różnych zastosowaniach. Wszak Xperia 1 V to nie tylko sprzęt foto-wideo, lecz przede wszystkim smartfon, który może służyć dziś właściwie do wszystkiego.