Test smartfona Sony Xperia 1 IV. Czy dotrzyma tempa innym popularnym flagowcom?

Jeszcze 20 lat temu wybór telefonu komórkowego był zadaniem stosunkowo prostym. Wystarczyło znaleźć taki, który mieści się w naszym budżecie, podoba nam się wizualnie i posiada najfajniejszy dzwonek. Dziś już tak łatwo nie jest, bowiem współczesne smartfony to niemal prawdziwe komputery, które oferują ogromne możliwości, ale różnią się przy tym olbrzymią ilością cech: wydajnością procesora czy akumulatora, wyświetlaczem, pojemnością pamięci, możliwościami aparatów fotograficznych itd., itp. Dlatego też serwisy takie jak nasz biorą na swe barki odpowiedzialne i zaszczytne zadanie, jakim jest testowanie tychże urządzeń. Wszystko po to, aby nasi Czytelnicy wiedzieli, czy dany model wpisuje się w ich wymagania.

Autor: Ewelina Stój

W dzisiejszej recenzji przyjrzymy się smartfonowi Sony Xperia 1 IV, a więc następcy Xperii 1 III. Jest to produkt z najwyższej półki, który możemy dziś nabyć w kwocie 6499 zł. Tak naprawdę, jeśli zapragniemy kupić jeszcze bardziej doposażony smartfon ze stajni tego producenta, to pozostaje nam już tylko model Sony Xperia Pro-I. Xperia 1 IV również mało jednak nie kosztuje, stąd producent powinien mieć w rękawie kilka atutów, którymi mógłby nas skusić do zakupu. I faktycznie - w materiałach reklamowych dotyczących najnowszego japońskiego flagowca opisuje się go między innymi jako "potężne narzędzie do tworzenia treści z obiektywem wyposażonym w prawdziwy zoom optyczny". Innymi słowy – zastosowano tu aparat peryskopowy ze zmienną ogniskową 85 - 125 mm oraz przetwornikiem umożliwiającym zapis / odczyt do 120 kl./s.

Sony Xperia 1 IV to kolejna generacja smartfona nastawionego w dużej mierze na fotografię. Jeśli chodzi o zmiany względem Xperii 1 III, to objęły one nie tylko jednostki foto, ale także procesor, ekran oraz akumulator.

Fakt, że Xperie są (a przynajmniej do takowych aspirują) smartfonami prawdziwie fotograficznymi nie jest jednak niczym nowym. Warto więc jeszcze dodać, że nowy model ma gwarantować ponadto przekształcanie głosu (wokali), by brzmiał tak, jakby był nagrywany w profesjonalnym studiu. Na dokładkę mamy jeszcze procesor X1, dedykowany przetwarzaniu obrazu. Wykorzystuje on technologię remasteringu HDR z telewizorów Sony BRAVIA do poprawy kontrastu, kolorystyki i wyrazistości oglądanych materiałów. Ostatnią mniej oczywistą rzeczą, o której można wspomnieć w temacie Xperii 1 IV jest fakt, że trwają już prace nad dedykowanym smartfonowi gamingowym sprzętem (kontroler?), który ma zadebiutować jesienią. Ma on zapewniać chłodzenie telefonu i jeszcze łatwiejsze strumieniowanie gamingowych sesji.

Sony Xperia 1 IV Samsung Galaxy S22 Ultra Apple iPhone 13 Pro Max Procesor Snapdragon 8 Gen 1 Exynos 2200 A15 Bionic Procesor graficzny Adreno 730 Xclipse 920 5-rdzeniowe Apple GPU System i nakładka Android 12 iOS 15 Pamięć RAM 12 GB 6 GB Pamięć na dane 256 GB, UFS 3.1 128 GB, UFS 3.1 128, 256, 512 GB i 1TB, NVMe Obsługa kart microSD – Łączność 5G, WiFi 6e, BT 5.2, NFC 5G, WiFi 6, BT 5.0, NFC Ekran 6.5", OLED, 1644 x 3840 px, 120 Hz 6.8", Dynamic AMOLED 2X, 1440 x 3088 px, 120 Hz 6.7", Super Retina XDR OLED, 1284 x 2778 px, 120 Hz Kamera tylna 12 + 12 + 12 + 0,3 MP 108 + 10 + 10 + 12 MP 12 + 12 + 12 MP Kamera przednia 12 MP 40 MP 12 MP Klasa odporności IP65/68 IP68 Akumulator 5000 mAh, 30 W 5000 mAh, 45 W 4352 mAh, 27 W Wymiary i waga 165 x 71 x 8 mm, 185 g 163 x 78 x 9 mm, 228 g 161 x 78 x 78 mm, 240 g Cena w dniu premiery 6499 zł 6399 zł 6199 zł (256 GB)

A z rzeczy bardziej przyziemnych – smartfon wyposażono w 6,5-calowy ekran OLED, flagowy procesor Snapdragon 8 Gen 1, 12 GB pamięci RAM oraz w baterię o pojemności 5000 mAh. Szczegóły doczytacie już z powyższej tabeli, w której (dla lepszego oglądu) umieściliśmy także dwa, zbliżone specyfikacją flagowce. A co, jeśli chodzi o zmiany względem poprzedniej generacji? Xperia 1 IV zyskała m.in. nieco wydajniejszy SoC (Snapdragon 8 Gen 1 vs Snapdragon 888), akumulator o większej pojemności (5000 mAh vs 4500 mAh), jaśniejszy ekran oraz udoskonalony system aparatów. Jak wiemy, ostatnie lata na rynku smartfonów to tylko dość nieznaczne ulepszenia pomiędzy kolejnymi generacjami. Nie inaczej wygląda to w przypadku serii Xperia 1. Oznacza to tyle, że osoba posiadająca model 1 III niekoniecznie będzie miała powody, by przesiąść się na 1 IV, ale przesiadka z modelu 1 II może okazać się już warta rozważenia.