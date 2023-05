Sony Xperia 1 V i Xperia 10 V - premiera smartfonów. Producent skupił się na wydajnych bateriach i wysokiej jakości zdjęć

Firma Sony zaprezentowała właśnie swoje nowe smartfony z linii Xperia. Tym razem przyszło nam poznać dwa modele, które na pierwszy rzut oka stanowią nieznaczną ewolucję dotychczasowych rozwiązań tego producenta. Absolutnie flagowym modelem jest model Xperia 1 V, natomiast dla mniej wymagających użytkowników szukających oryginalnego średniaka przeznaczona jest Xperia 10 V. Sprawdźmy więc specyfikację oraz ceny omawianych urządzeń.

Smartfony Sony Xperia 1 V i Xperia 10 V zadebiutują w czerwcu tego roku. Estymowane ceny urządzeń to kolejno 6499 i 2299 zł, jednak ostateczne mają o nich decydować kierownicy sklepów w sieciach handlowych.

Sony Xperia 1 V to smartfon z 6,5-calowym wyświetlaczem OLED o rozdzielczości 4K, który obsługuje częstotliwość odświeżania obrazu 120 Hz, a także technologię HDR. Procesor to rzecz jasna topowy Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 współpracujący z 12 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Jednym z najważniejszych elementów urządzenia jest potrójny aparat z sensorem 12 MP, obiektywem 52 MP (efektywnie 48 MP) z nowym przetwornikiem obrazu "stacked CMOS" z pikselami z dwuwarstwowym tranzystorem, a także dodatkową jednostką 12 MP z zoomem optycznym. Z przodu znalazła się natomiast pojedyncza kamerka 12 MP. Na pokładzie pojawiła się technologia S-Cinetone znana ze sprzęty do produkcji filmowych, a także Real-time Eye AF i śledzenia w czasie rzeczywistym. Ciekawie zapowiada się również dedykowana vlogerom funkcja "Prezentacja produktu", która umożliwia bezproblemowe przenoszenie ostrości z twarzy recenzenta na produkt pokazywany przed aparatem, a także ustawienie "Priorytet głosu", którego działanie chyba nie wymaga tłumaczenia.

Sony Xperia 1 V otrzymała baterię 5000 mAh umożliwiającą ciągłe oglądanie filmów nawet przez 20 godzin. Akumulator obsługuje ładowanie z mocą 30 W, dzięki czemu 50% naładowania można uzyskać już w 30 min. Co więcej, dzięki specjalnemu systemowi optymalizacji ładowania po 3 latach użytkowania smartfona bateria ma zachować co najmniej 80% maksymalnej pojemności. Ponadto producent chwali się głośnikami stereo, slotem na kartę microSD, złączem mini-jack 3,5 mm, szklanym tyłem obudowy, odpornością IP65/68, a także nowym opakowaniem smartfona, które nie zawiera już plastiku, lecz powstaje z tworzywa "Original Blended Material" wytwarzanego z bambusa, trzciny cukrowej i makulatury. Smartfon ma pojawić się w sprzedaży pod koniec czerwca, a jego estymowana cena sugerowana to 6499 zł.

Sony Xperia 1 V Sony Xperia 10 V Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Qualcomm Snapdragon 695 Pamięć RAM 12 GB 6 GB Pamięć na dane 256 GB 128 GB Obsługa kart microSD tak, do 1 TB tak, do 1 TB Ekran 6,5 cala, OLED, 4K, 120 Hz, HDR, Corning Gorilla Glass Victus 2 6,1 cala, OLED, Full HD+, 60 Hz, Corning Gorilla Glass Victus Kamera tylna 16 mm (12 MP) + 24 mm (52 MP) OIS + 85-125 mm (12 MP) 16 mm + 26 mm + 54 mm (OIS na pokładzie) Kamera przednia 12 MP 8 MP Klasa odporności IP65/68 IP65/68 Akumulator 5000 mAh, 30 W, obsługiwane bezprzewodowe ładowanie 5000 mAh Mini-jack 3,5 mm tak tak Głośniki stereo tak tak Wymiary i waga 165 x 71 x 8,3 mm, 187 g 155 x 68 x 8,3 mm, 159 g Wersje kolorystyczne czarny, srebrny i zielony lawendowy, miętowy, biały i czarny Cena 6499 zł 2299 zł

Sony Xperia 10 V to smartfon średniej klasy wyposażony w 6,1-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości Full HD+, który ma być 50% jaśniejszy od ekranu z poprzedniego modelu (IV). Całość zasilana jest przez dobrze znany układ Qualcomm Snapdragon 695. Użytkownik dostanie do dyspozycji 6 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Z tyłu znalazł się potrójny aparat składający się z sensorów o ogniskowych 16 mm, 26 mm i 54 mm (producent nie pochwalił się megapikselami), natomiast na front trafiła kamerka 8 MP.

Xperia 10 V ma być najlżejszym telefonem 5G z baterią o pojemności 5000 mAh (159 g), która ma umożliwić ciągłe odtwarzanie filmów nawet przez 34 godziny. Podobnie jak we flagowcu, po 3 latach użytkowania ogniwo ma zachować co najmniej 80% maksymalnej pojemności. Ponadto użytkownicy mogą liczyć na stopień ochrony IP65/68, głośniki stereo, mini-jacka 3,5 mm, slot na kartę microSD, obsługą standardu eSIM. Urządzenie również będzie sprzedawane w pudełku z tworzywa Sony Original Blended Material. Xperia 10 V będzie oferowana w kolorze lawendowym, miętowym, białym i czarnym od połowy czerwca tego roku. Cena estymowana to 2299 zł. O ostatecznych cenach obu nowych smartfonów Sony mają decydować kierownicy sklepów w sieciach handlowych.

Źródło: Sony