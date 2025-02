Qualcomm Snapdragon X Plus - poznaliśmy pierwsze informacje o specyfikacji i wydajności słabszego układu ARM dla laptopów

Już jutro Qualcomm powinien oficjalnie wprowadzić do oferty procesory mobilne Snapdragon X Elite oraz Snapdragon X Plus, które przygotowane zostały z myślą o laptopach. Tym samym także jutro powinny zostać ujawnione pierwsze urządzenia napędzane przez te jednostki. O Snapdragonie X Elite usłyszeliśmy już całkiem sporo, wszak Qualcomm już w zeszłym roku chwalił się możliwościami nowego układu. Tymczasem teraz poznaliśmy pierwsze szczegóły o Snapdragonie X Plus.

W sieci pojawiły się pierwsze informacje na temat procesora ARM Qualcomm Snapdragon X Plus, przygotowanego z myślą o laptopach.

Portal VideoCardz dotarł do informacji na temat Snapdragona X Plus jeszcze przed ich oficjalnym ujawnieniem przez Qualcomma. Według przedwcześnie ujawnionych danych, Snapdragon X Plus będzie oferował 10 rdzeni CPU oraz łącznie 42 MB pamięci cache. Co ciekawe, cache ma taką samą pojemność jak przy Snapdragonie X Elite. Maksymalny zegar dla wszystkich rdzeni wynosi 3,4 GHz i wygląda na to, że nie będzie tutaj możliwości dodatkowego podbicia zegarów dla dwóch najmocniejszych rdzeni. Taka opcja będzie dostępna tylko dla Snapdragona X Elite w wariantach o oznaczeniach X1E-84-100 oraz X1E-80-100.

Wbudowany układ graficzny Qualcomm Adreno zaoferuje teoretyczną moc obliczeniową na poziomie 3,8 TFLOPS. Dla porównania Intel ARC Graphics w procesorach Meteor Lake ma moc do 4,6 TFLOPS, z kolei AMD Radeon 780M to w teorii 8,3 TFLOPS, choć tutaj wchodzi w grę funkcja Dual Issue (w rzeczywistości to około 4,1 TFLOPS). Z kolei topowe Adreno w Snapdragonie X Elite zaoferuje moc 4,6 TFLOPS. Moc obliczeniowa jednostki NPU Qualcomm Hexagon wynosi 45 TOPS zarówno dla Snapdragona X Plus jak i Elite, co oznacza że oba procesory otrzymają dokładnie tą samą jednostkę NPU dla obliczeń AI.

W sieci pojawiły się również pierwsze wyniki wydajności układów Snapdragon X Elite (12 rdzeni) oraz Snapdragon X Plus (10 rdzeni). Warto zwrócić uwagę na wysoki wynik mocniejszego wariantu Elite w teście pojedynczego rdzenia dla Cinebench 2024. Tutaj rezultaty sięgają od 126 do 128 punktów, czym Snapdragon X Elite bije na głowę obecne procesory Intel Meteor Lake oraz AMD Ryzen 8040 Hawk Point. Jednocześnie wypada trochę słabiej od Apple M3 (~140 punktów). Z drugiej strony Snapdragon X Elite bije na głowę Apple M3 w teście wielowątkowym, uzyskują od 1140 do 1200 punktów. W naszych testach M3 nie zdobył nawet 600 punktów. Wynik Snapdragona X Elite jest również znacznie wyższy od procesorów Intel Meteor Lake i AMD Hawk Point. Dla porównania Snapdragon X Plus w Cinebench 2024 uzyskuje podobny wynik jednowątkowy co najnowsze układy AMD Ryzen 8040HS, z kolei wielowątkowe rezultaty są zbliżone i do AMD i do Intel Meteor Lake (przynajmniej Core Ultra 7 155H).

Źródło: VideoCardz