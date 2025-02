Lenovo Yoga Slim 7 14 oraz Lenovo ThinkPad T14s - pierwsze laptopy z procesorem Snapdragon X Elite

W ubiegłym roku firma Qualcomm oficjalnie zaprezentowała procesor Snapdragon X Elite, oparty na architekturze ARM i przygotowany z myślą o działaniu w środowisku Microsoft Windows. Od czasu jesiennej prezentacji minęło już kilka miesięcy i wygląda na to, że wkrótce doczekamy się ujawnienia pierwszych laptopów, opartych na tym układzie. W sieci pojawiły się bowiem zdjęcia przedstawiające notebooki Lenovo Yoga Slim 7 14 oraz Lenovo ThinkPad T14s Snapdragon Edition. Oba urządzenia będą napędzane przez najnowsze rozwiązanie Qualcomma, które będzie konkurować z układami Intel Meteor Lake (Core Ultra 100), AMD APU Phoenix / Hawk Point (Ryzen 7040 / Ryzen 8040) czy Apple M3.

Lenovo Yoga Slim 7 14 oraz Lenovo ThinkPad 14s Snapdragon Edition będą jednymi z pierwszych laptopów, opartych na procesorze Snapdragon X Elite.

Choć w sieci pojawiły się pierwsze rendery przedstawiające nowe notebooki Lenovo, próżno jeszcze szukać szczegółów na temat specyfikacji. To czego możemy doszukać się na fotografiach to m.in. wbudowany przycisk Copilot zarówno w nowej Yodze jak również ThinkPadzie. Copilot związany jest oczywiście z funkcjami AI Microsoftu, jednak dotychczas jego dostępność była bardzo mocno ograniczona. Jak już Qualcomm zapowiadał wcześniej, układ Snapdragon X Elite ma oferować wyższą wydajność w zadaniach AI dzięki odpowiedniemu układowi NPU - Qualcomm Nexagon. Ten ma oferować moc obliczeniową na poziomie 45 TOPS, jednak cała platforma ma charakteryzować się mocą sięgającą nawet 75 TOPS.

O ile wprowadzenie Snapdragona X Elite do takiego laptopa jak Lenovo Yoga Slim 7 14 nie jest może jeszcze aż tak dużym zaskoczeniem, o tyle jego implementacja do typowo biznesowego rozwiązania jakim jest ThinkPad T14s, jest w pewnym stopniu niespodziewana. Rendery wskazują dodatkowo, że notebooki mogą doczekać się ekranów OLED, przynajmniej jako jednego z wyborów w różnych konfiguracjach. Sam Snapdragon X Elite zaoferuje 12 rdzeni o bazowym taktowaniu 3,8 GHz z możliwością zwiększenia w trybie Turbo do 4,3 GHz. Wyprodukowany został w 4 nm litografii TSMC i obsługuje m.in. pamięć RAM typu LPDDR5X o przepustowości 136 GB/s oraz najnowsze typy łączności bezprzewodowej, w tym 5G i Wi-Fi 7.

