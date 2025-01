Qualcomm Snapdragon X Elite - układ ARM przetestowany w grze Baldur's Gate 3. Szykuje się godny rywal dla AMD Radeon 780M

Wciąż oczekujemy pierwszych urządzeń, które będą wyposażone w układ Qualcomm Snapdragon X Elite. Natomiast w internecie już teraz znajdziemy wiele materiałów wideo, które częściowo ukazują, jakiej wydajności możemy się po nim spodziewać. Okazuje się bowiem, że nowy amerykański chip będzie mógł konkurować z układem graficznym AMD Radeon 780M w kwestii wydajności w grach wideo. Pokazowym tytułem okazał się Baldur's Gate 3.

Wiele wskazuje na to, że nadchodzący układ Qualcomm Snapdragon X Elite może się okazać silnym rywalem na rynku także pod kątem gier wideo. Jednostka została przetestowana w grze Control oraz Baldur's Gate 3.

Do tej pory mogliśmy zobaczyć wyniki omawianego układu z wielu benchmarków, które wskazywały na to, że nowa jednostka Qualcomma często radzi sobie lepiej od układu graficznego AMD Radeon 780M (3DMark Wild Life Extreme), a także pokonuje w grach SoC Apple M2. Teraz pojawił się materiał wideo, który prezentuje wydajność chipu Qualcomm Snapdragon X Elite w grze Baldur's Gate 3. Produkcja uruchomiona jest na testowym laptopie w rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli, a licznik klatek oscyluje w granicach 30 FPS. Autor twierdzi, że tytuł jest całkowicie grywalny. Trzeba mieć jednak na uwadze, że nie podano żadnych konkretnych informacji odnoszących się do ustawień graficznych, czy też poboru mocy samego układu. Mowa także o wczesnej (prawdopodobnie) wersji oprogramowania, więc można założyć, że ostatecznie chip zapewni nieco lepszą wydajność.

Here's a demo of Baulders Gate 3 running at 1080p hovering around 30FPS, which is perfectly playable! https://t.co/ZieiHtzRlN pic.twitter.com/VvFKbUVK5J — Devin Arthur (@Lexcyn) March 25, 2024

W internecie możemy zobaczyć również, jak układ radzi sobie w grze Control. Niestety także tym razem zabrakło większości szczegółów, jednak platforma testowa była w stanie zapewnić ponad 30 kl/s przez cały okres pomiaru wydajności (Full HD). Szykuje się więc całkiem ciekawa alternatywa, której sukces w głównej mierze będzie zależał od tego, jak zostanie wyceniona. Wspomnieć można o obsłudze bibliotek DirectX 12, czy też Vulkan. Uruchamianie gier na procesorze ARM może się odbywać na trzy sposoby: emulacja architektury x86/x64, włączenie oprogramowania napisanego dla ARM64 (natywnie) lub poprzez ARM64EC (Emulation Compatible - swego rodzaju hybryda). Pierwsze urządzenia wyposażone w układ Qualcomm Snapdragon X Elite powinny pojawić się na rynku w połowie 2024 roku, a więc już wkrótce.

Qualcomm Snapdragon X Elite Proces technologiczny 4 nm Układ graficzny Adreno GPU (4,6 TFLOPS) Rdzenie/wątki 12C/12T (Oryon) Taktowanie 3,8 - 4,3 GHz Architektura ARM (64-bit) NPU Qualcomm Hexagon (45 TOPS) Obsługa pamięci RAM LPDDR5x (8533 MT/s) Obsługiwane API DirectX 12, DirectX11, Vulkan, OpenCL, OpenGL

Źródło: X @Lexcyn, YouTube @Booredatwork.com