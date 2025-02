SK hynix prezentuje wyniki finansowe, które odzwierciedlają sytuację rynku pamięci w czasach szybkiego rozwoju AI

SK hynix to jeden z największych producentów pamięci operacyjnej na świecie, mający swoje korzenie w Korei Południowej. Teraz firma przedstawiła wyniki finansowe, które doskonale odzwierciedlają, jak zapotrzebowanie na układy sztucznej inteligencji wpłynęło na rynek pamięci operacyjnej. Firma zanotowała aż 734% wzrost zysku operacyjnego w porównaniu do poprzedniego kwartału, głównie dzięki boomowi na sztuczną inteligencję oraz zwiększonej produkcji akceleratorów, takich jak NVIDIA H100.

SK hynix zdaje się, że ma ostatnio dobrą passę, m.in. podpisując ważną umowę ramową z TSMC. Teraz koreański gigant pamięci operacyjnej odnotował przychód w wysokości 12,43 biliona wonów, z czego 2,89 bilionów wonów przypisano jako zysk operacyjny, co przekłada się na prawie 2,1 miliarda dolarów amerykańskich. Warto podkreślić, że te liczby odnoszą się do pierwszego kwartału 2024 roku. Przedsiębiorstwo dodatkowo pobiło swój rekord z pierwszego kwartału 2018 roku, osiągając zysk operacyjny na poziomie 23% z całkowitego przychodu kwartalnego. Ponadto, wzrost zysku kwartał do kwartału wzrósł aż o 734%, co stanowi niebywały skok dla koreańskiej firmy.

Firma SK hynix osiągnęła takie wyniki głównie dzięki rosnącemu zainteresowaniu sztuczną inteligencją oraz wysokiemu zapotrzebowaniu na układy scalone, do których dostarcza pamięć operacyjną GDDR6 i HBM3E. Obecnie producent priorytetowo traktuje zapewnienie stabilnych dostaw swoich produktów oraz rozwój pamięci HBM4. W tym celu buduje nową fabrykę do pakowania nowych układów w Stanach Zjednoczonych, w West Lafayette, oraz podpisał umowę z tajwańskim producentem TSMC.

