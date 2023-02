Dell Alienware x16 będzie oferowany również z procesorami AMD Ryzen 7040 Phoenix oraz układami NVIDIA GeForce RTX 4000

W styczniu, podczas targów CES 2023 w Las Vegas, firma Alienware zaprezentowała szereg nowych notebooków dla graczy, bazujących na układach graficznych nowej generacji w postaci rodziny NVIDIA GeForce RTX 4000. Wśród topowych urządzeń pokazano m.in. Alienware x18 oraz Alienware x16 o kompletnie przebudowanym designie. W styczniu Alienware jednak zapowiedziało wersje wyłącznie na procesorach Intel Raptor Lake-H oraz Raptor Lake-HX, tymczasem firma potwierdza, że Alienware x16 będzie dostępny także z procesorami AMD.

Dell Alienware x16 został zaprezentowany w styczniu na targach CES 2023. Teraz potwierdzono, że oprócz wersji z Intel Raptor Lake-H, notebook otrzyma również warianty z AMD Ryzen 7040 "APU Phoenix".

Alienware x16 to high-endowy notebook dla graczy, dla którego przygotowano zmieniony design obudowy. Dotychczas potwierdzono wersje z procesorami Intel Raptor Lake-H: Core i7-13620H, Core i7-13700H oraz Core i9-13900HK. Teraz już wiemy, że laptop będzie w późniejszym czasie dostępny także z procesorami AMD APU Phoenix w postaci Ryzen 5 7640HS, Ryzen 7 7840HS oraz Ryzen 9 7940HS (Zen 4, RDNA 3). Nowe układy od AMD zostaną sparowane z całą serią mobilnych grafik od NVIDII: począwszy od GeForce RTX 4050 Laptop GPU (140 W, 9-fazowa sekcja zasilania), aż do topowego GeForce RTX 4090 Laptop GPU (175 W, 12-fazowa sekcja zasilania). Procesory będą sparowane z maksymalnie 32 GB pamięci LPDDR5.

Alienware x16 (AMD) Alienware x16 (Intel) Procesor AMD Ryzen 5 7640HS (Zen 4 APU)

AMD Ryzen 7 7840HS (Zen 4 APU)

AMD Ryzen 9 7940HS (Zen 4 APU) Intel Core i7-13620H

Intel Core i7-13700H

Intel Core i9-13900HK Zintegrowany układ AMD Radeon 760M (R5 7640HS)

AMD Radeon 780M (R7 7840HS, R9 7940HS) Intel Iris Xe Graphics, 96 EU Dedykowany układ NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU 6 GB, TGP 140 W



NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU 8 GB, TGP 140 W



NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 8 GB, TGP 140 W



NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU 12 GB, TGP 175 W



NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 16 GB, TGP 175 W NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU 6 GB, TGP 140 W



NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU 8 GB, TGP 140 W



NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 8 GB, TGP 140 W



NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU 12 GB, TGP 175 W



NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 16 GB, TGP 175 W Pamięć RAM Do 32 GB RAM LPDDR5 16 GB LPDDR5 5200 MHz (i7-13620H)



16/32 GB LPDDR5 6000 MHz (i7-13700H / i9-13900HK) Magazyn danych 2x SSD PCIe 4.0 x4 NVMe; do 4 TB (1x 4 TB lub 2x 2 TB w RAID 0) 2x SSD PCIe 4.0 x4 NVMe; do 4 TB (1x 4 TB lub 2x 2 TB w RAID 0) Ekran 16" 2560 x 1600 16:10, 100% sRGB, 165 Hz, 3 ms, NVIDIA G-SYNC + Advanced Optimus



16" 2560 x 1600 16:10, 100% DCI-P3, 240 Hz, 3 ms, NVIDIA G-SYNC + Advanced Optimus



16" 1920 x 1200 16:10, 100% DCI-P3, 480 Hz, 3 ms, NVIDIA G-SYNC + Advanced Optimus 16" 2560 x 1600 16:10, 100% sRGB, 165 Hz, 3 ms, NVIDIA G-SYNC + Advanced Optimus



16" 2560 x 1600 16:10, 100% DCI-P3, 240 Hz, 3 ms, NVIDIA G-SYNC + Advanced Optimus



16" 1920 x 1200 16:10, 100% DCI-P3, 480 Hz, 3 ms, NVIDIA G-SYNC + Advanced Optimus Złącza 1x USB 4.0 typu C (40 Gbps, DP 1.4, PD 3.0)

1x USB 3.2 typu C Gen.2 (DP 1.4, PD 3.0)

3x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.1

1x mini DisplayPort 1.4

1x czytnik kart microSD

1x Audio-jack 3.5 mm 2x Thunderbolt 4

1x USB 3.2 typu C Gen.2 (DP 1.4, PD 3.0)

3x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.1

1x mini DisplayPort 1.4

1x czytnik kart microSD

1xAudio-jack 3.5 mm Łączność WiFi 6E + Bluetooth 5.3 WiFi 6E + Bluetooth 5.3 Kamera internetowa Full HD + IR Sensor Full HD + IR Sensor Akumulator 90 Wh 90 Wh Waga 2,72 kg 2,72 kg Wymiary 364 x 289 x 18,6 mm 364 x 289 x 18,6 mm System Windows 11 Windows 11

Niemal cała specyfikacja obu wariantów została zachowana 1:1 w takim samym stanie. Różnicą jest to, że model z Intelem posiada dwa porty Thunderbolt 4, podczas gdy Alienware x16 zaoferuje jedno złącze USB 4.0 typu C o takiej samej przepustowości (40 Gbps). Do wyboru będą również trzy ekrany - Full HD+ (16:10) z odświeżaniem 480 Hz oraz dwa panele QHD+ (16:10) o proporcjach odpowiednio 165 Hz oraz 240 Hz. Wszystkie matryce wspierają technikę odświeżania NVIDIA G-SYNC oraz funkcję Advanced Optimus. Ceny wersji z AMD nie zostały jeszcze opublikowane, jednak premiera sklepowa powinna odbyć się w drugim kwartale roku.

Źródło: Notebookcheck