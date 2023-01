Alienware x16 oraz Alienware m18 - prezentacja nowych laptopów do gier z Intel Core i9-13980HX oraz GeForce RTX 4090

Wczoraj Intel oraz NVIDIA zaprezentowały nowe generacje procesorów oraz układów graficznych dla laptopów, co jest doskonałym momentem na prezentację najnowszych notebooków od czołowych producentów. Jeszcze wczoraj omawialiśmy propozycje firmy ASUS, która wprowadziła sporo nowości zarówno w serii ROG Strix, jak również w rodzinach ROG Zephyrus oraz ROG Flow. Kolejny w kolejce jest Alienware, który także na targach CES 2023 prezentuje cały szereg nowej generacji laptopów, w tym topowe modele Alienware x16 oraz Alienware x18.

Alienware zaprezentował szereg nowych notebooków, a najciekawiej zapowiadają się modele Alienware x14, Alienware x16 oraz Alienware m18.

W tym roku możemy spodziewać się kilku nowych i odświeżonych laptopów Alienware. Po latach producent powraca do 18" propozycji wraz z modelem Alienware m18. Zarówno Alienware m18 jak również Alienware m16 będą bazować na procesorach Intel Raptor Lake-HX (do 24-rdzeniowych Core i9-13900HX oraz Core i9-13980HX włącznie) oraz nowej generacji procesorów AMD Ryzen 7000 z maksymalnie 16 rdzeniami Zen 4. Warianty z procesorami Intela będą łączone z nową generacją układów graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000, podczas gdy te z AMD Ryzen będą zestawione z nowymi Radeonami RX 7000M, opartymi na architekturze RDNA 3. Zarówno Alienware m16 jak i Alienware m18 otrzymają po jedynym wariancie ekranu IPS z ekstremalnie wysoką częstotliwością odświeżania, sięgającą 480 Hz, czy czasie reakcji wynoszącym 3 ms. Laptopy nie pogardzą również portami, bowiem tych będzie naprawdę sporo (i co ciekawe, prawie wszystkie zostaną umieszczone z tyłu laptopów). Laptopy zadebiutują na rynku w drugim kwartale roku, przy czym na razie ujawniono tylko początkową cenę za Alienware m16 - ta rozpocznie się od 1899 dolarów.

Alienware m16 Alienware m18 Alienware x14 Alienware x16 Procesor Intel Core i7-13650HX

Intel Core i7-13700HX

Intel Core i9-13900HX

AMD Next-gen Ryzen CPU Intel Core i7-13650HX

Intel Core i7-13700HX

Intel Core i9-13900HX

Intel Core i9-13980HX

AMD Next-gen Ryzen CPU Intel Core i5-13420H

Intel Core i7-13620H Intel Core i7-13620H

Intel Core i7-13700H

Intel Core i9-13900HK Zintegrowany układ Intel UHD Graphics 770

AMD Next-gen iGPU Intel UHD Graphics 770

AMD Next-gen iGPU Intel Iris Xe Graphics, do 96 EU Intel Iris Xe Graphics, 96 EU Dedykowany układ Do NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU

Do 16 GB GDDR6



AMD Radeon RX 7000M RDNA 3 Do NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU

Do 16 GB GDDR6



AMD Radeon RX 7000M RDNA 3 NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU 6 GB, TGP 50 W



NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU 6 GB, TGP 85 W



NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU 8 GB, TGP 85 W NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU 6 GB, TGP 140 W



NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU 8 GB, TGP 140 W



NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 8 GB, TGP 140 W



NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU 12 GB, TGP 175 W



NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 16 GB, TGP 175 W Pamięć RAM Do 64 GB DDR5 4800 MHz (2 sloty SO-DIMM) Do 64 GB DDR5 4800 MHz (2 sloty SO-DIMM) 16/32 GB LPDDR5 4800 MHz 16 GB LPDDR5 5200 MHz (i7-13620H)



16/32 GB LPDDR5 6000 MHz (i7-13700H / i9-13900HK) Magazyn danych 4x M.2 SSD PCIe NVMe (maksymalnie: 2x 2 TB + 2x 512 GB = 9 TB miejsca) 4x M.2 SSD PCIe NVMe (maksymalnie: 2x 2 TB + 2x 512 GB = 9 TB miejsca) SSD PCIe 4.0 x4 NVMe do 4 TB 2x SSD PCIe 4.0 x4 NVMe; do 4 TB (1x 4 TB lub 2x 2 TB w RAID 0) Ekran 16" 2560 x 1600

16:10, 100% sRGB, 165 Hz, 3 ms

NVIDIA G-SYNC / AMD FreeSync



16" 2560 x 1600

16:10, 100% DCI-P3, 240 Hz, 3 ms

NVIDIA G-SYNC / AMD FreeSync



16" 1920 x 1200

16:10, 100% DCI-P3

480 Hz, 3 ms

NVIDIA G-SYNC / AMD FreeSync 18" 2560 x 1600

16:10, 100% DCI-P3, 300 nitów, 1000:1, 165 Hz, 3 ms

NVIDIA G-SYNC / AMD FreeSync



18" 1920 x 1200

16:10, 100% DCI-P3, 300 nitów, 1000:1, 480 Hz, 3 ms

NVIDIA G-SYNC / AMD FreeSync 14" 2560 x 1600

16:10, IPS, 100% DCI-P3, 165 Hz, 3 ms, NVIDIA G-SYNC + NVIDIA Advanced Optimus 16" 2560 x 1600 16:10, 100% sRGB, 165 Hz, 3 ms NVIDIA G-SYNC + NVIDIA Advanced Optimus



16" 2560 x 1600 16:10, 100% DCI-P3, 240 Hz, 3 ms NVIDIA G-SYNC + NVIDIA Advanced Optimus



16" 1920 x 1200 16:10, 100% DCI-P3 480 Hz, 3 ms NVIDIA G-SYNC + NVIDIA Advanced Optimus Złącza 1x Thunderbolt 4 (USB 4 w wersji AMD)

1x USB 4.0 typu C Gen.2 (DP 1.4, PD 3.0)

1x USB 3.2 typu C Gen.2 (DP 1.4)

2x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.1

1x mini DisplayPort 1.4

1x Ethernet RJ-45

1x czytnik kart SD

1x Audio-jack 3.5 mm 2x Thunderbolt 4 (USB 4 w wersji AMD)

1x USB 3.2 typu C Gen.1

3x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.1

1x mini DisplayPort 1.4

1x czytnik kart SD

1x Ethernet RJ-45

1x Audio-jack 3.5 mm 2x Thunderbolt 4

1x USB 3.2 typu C Gen.2 (DP 1.4)

1x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.1

1x czytnik kart microSD

1x Audio-jack 3.5 mm 2x Thunderbolt 4

1x USB 3.2 typu C Gen.2 (DP 1.4, PD 3.0)

3x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.1

1x mini DisplayPort 1.4

1x czytnik kart microSD

1xAudio-jack 3.5 mm Łączność Ethernet RJ45 + WiFi 6E + Bluetooth 5.2 Ethernet RJ-45 + WiFi 6E + Bluetooth 5.2 WiFi 6E + Bluetooth 5.2 WiFi 6E + Bluetooth 5.2 Kamera internetowa HD + IR Sensor HD + IR Sensor Full HD + IR Sensor Full HD + IR Akumulator 86 Wh 97 Wh 80,5 Wh 90 Wh Waga Brak informacji Brak informacji 2,08 kg 2,72 kg Wymiary 368 x 269 x 25,4 mm 410 x 310 x 26,7 mm 321 x 260 x 14,5 mm 364 x 289 x 18,6 mm System Windows 11 Windows 11 Windows 11 Windows 11

Alienware x14 to odświeżony model z 2022 roku, który doczeka się procesorów Intel Raptor Lake-H oraz układów graficznych NVIDIA GeForce RTX 3050 6 GB (50 W), GeForce RTX 4050 6 GB (85 W) oraz GeForce RTX 4060 8 GB (85 W). Nowością będzie Alienware X16, który ma być wypośrodkowanym modelem pomiędzy 15-calowymi oraz 17-calowymi urządzeniami. Według firmy będzie to również jeden z najlepiej wykonanych komputerów przenośnych na rynku i model najbardziej "premium" w ofercie producenta. Tutaj doczekamy się maksymalnie 14-rdzeniowych procesorów Intel Raptor Lake-H oraz układów graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000 Laptop GPU o najwyższych współczynnikach TGP - począwszy od 140 W wersji GeForce RTX 4050 aż do 175 W wersji GeForce RTX 4090 Laptop GPU. Alienware x14 będzie dostępny w najbliższych tygodniach w cenie od 1799 dolarów, z kolei Alienware x16 zostanie wprowadzony do sprzedaży w pierwszym kwartale roku w cenie od 3099 dolarów. Co ciekawe, na razie firma ujawniła Alienware x16 tylko w wersji z Intelem, jednak na drugi kwartał roku ten high-endowy komputer będzie także oferowany z podzespołami od AMD.



Alienware x16 2023



Alienware m18 2023



Alienware m16 2023



Alienware x14 2023

Źródło: Alienware