ASUS Vivobook S 16 OLED z AMD Ryzen AI 9 HX 170 - producent omyłkowo zdradził nowe nazwy procesorów Zen 5

Wczoraj informowaliśmy Was o przynajmniej 14 laptopach marki ASUS, które zostały wyposażone w nowej generacji procesory AMD Strix Point, a które zostaną zaprezentowane podczas targów Computex 2024 w Tajpej. Co ciekawe, źródłem tych informacji bym sam ASUS, który omyłkowo zaczął publikować konkretne dane na ich temat. Jakby tego było mało, ten sam producent ponownie wrzucił na swoją stronę dane o notebooku ASUS Vivobook S 16 2024, które ewidentnie nie miały zostać tak szybko opublikowane. Wynika z nich bowiem, że wraz z APU Strix Point, AMD zamierza przejść na kompletnie nowe nazewnictwo swoich układów.

ASUS Vivobook S 16 OLED będzie kolejnym laptopem z procesorami AMD Strix Point, opartymi na mikroarchitekturze Zen 5. Publikacja danych na stronie producenta wskazuje na to, że AMD wraz z generacją Strix Point wprowadzi całkowicie nowe nazewnictwo dla swoich układów. Topowym przedstawicielem może być Ryzen AI 9 HX 170.

Na stronie producenta, pojawiło się kilka wariantów notebooka ASUS Vivobook S 16 OLED (M5606). To co zwraca uwagę to przede wszystkim procesor. Mowa o AMD Ryzen AI 9 HX 170, który jest przedstawicielem generacji APU Strix Point. Publikacja tego materiału wskazuje jednoznacznie, iż AMD może wprowadzić całkowicie nową nomenklaturę, odcinając się dotychczasowych nazw, a w pewnym stopniu upodabniając się do nazw, wprowadzonych przez Intela wraz z jednostkami Meteor Lake. Z drugiej strony może to jednak być tylko tymczasowa nazwa, a w rzeczywistości procesory Strix Point wykorzystają jeszcze inne nazewnictwo. Nie wiemy także, czy potencjalnie nowe nazwy dotyczą wyłącznie układów mobilnych, czy będą również dostosowane do nadchodzących, desktopowych układów Granite Ridge (Zen 5).

ASUS Vivobook S 16 OLED (2024, M5606) Procesor AMD Ryzen AI 9 HX 170 (12C/24T), do 5,1 GHz

Zen 5 + Zen 5c

APU Strix Point Układ graficzny AMD Radeon Graphics / 16 CU RDNA 3.5 Pamięć RAM 32 GB LPDDR5X (RAM lutowany) / Dual Channel Magazyn danych SSD M.2 1 TB PCIe 4.0 x4 NVMe Ekran 16" 3200 x 2000 pikseli OLED

16:10, 120 Hz, do 500 nitów w HDR (400 nitów SDR)

100% DCI-P3 Porty 1x USB 4 typu C Gen.3 (do 40 Gbps / PD do 240 W / DisplayPort 2.1 (?))

1x USB 3.2 typu C Gen.1 (DP 1.4 / PD 3.0)

2x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.0

1x czytnik kart pamięci microSD

1x Audio-jack 3.5 mm Kamera internetowa Full HD + IR Sensor (Windows Hello) Łączność Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3 Akumulator Litowo-jonowy, 75 Wh Ładowarka 90 W z wtyczką USB-C Wymiary 353,6 x 246,9 x 15,9 mm Waga 1,5 kg Inne Klawiatura z wbudowanym przyciskiem Microsoft Copilot System Windows 11 64-bit

ASUS jednocześnie opublikował kilka informacji na temat specyfikacji procesora AMD Ryzen AI 9 HX 170. Wygląda na to, że będzie to jednostka z 12 rdzeniami i 24 wątkami oraz z 36 MB pamięci cache - dokładnie takie same dane zostały jakiś czas temu ujawnione w dokumentacji AMD. Pamięć cache L2 i L3 zostanie tutaj podzielona na odpowiednio 12 MB oraz 24 MB. Procesor osiąga zegar Turbo na poziomie maksymalnie 5,1 GHz, a więc będzie o 100 MHz niższe od AMD Ryzen 9 8945HS (5,2 GHz). Nie wiemy jednak, czy Ryzen AI 9 HX 170 będzie topowym modelem Strix Point, czy będą jeszcze mocniejsze warianty z wyższymi zegarami. Cały układ Ryzen AI 9 HX 170 ma oferować moc AI na poziomie 77 TOPS, z czego wbudowane rdzenie, oparte na architekturze XDNA 2, zaoferują moc 45 TOPS. Sam notebook ASUS Vivobook S 16 otrzyma m.in. 32 GB pamięci LPDDR5X, ekrany OLED czy nośniki SSD PCIe 4.0 x4 NVMe. Jednocześnie wygląda na to, że ASUS jednak planuje także notebooki bez osobnego układu graficznego. Omawiany Vivobook S 16 OLED ich nie posiada, a obraz wyświetlany jest z pomocą zintegrowanego układu graficznego AMD Radeon Graphics. Co ciekawe, nadchodzący ASUS Vivobook S 16 OLED ma otrzymać m.in. port USB 4 typu C Gen.3. Umożliwia on nie tylko transfer danych z przepustowością 40 Gbps, ale również umożliwia ładowanie mocą do 240 W.

Źródło: ASUS