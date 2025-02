Informacje o procesorach Intel Arrow Lake - natywna obsługa Thunderbolt 4 dla chipsetu Z890 oraz powiększony cache L2

Za kilka miesięcy na rynek trafią nowej generacji procesory Intela z rodziny Arrow Lake. Wprowadzą one nowe nazewnictwo, nowe procesy technologiczne oraz nową architekturę dla rdzeni Performance i Efficient. Pierwsze oficjalne szczegóły na temat układów Arrow Lake powinniśmy poznać już za miesiąc, w ramach konferencji Intela, która odbędzie się w trakcie targów Computex 2024 w Tajpej. Już teraz do sieci przedostało się jednak kilka nowych szczegółów na temat nadchodzących procesorów oraz flagowego chipsetu Intel Z890.

Procesory Intel Arrow Lake zaoferują powiększony cache L2, co może pozytywnie wpłynąć na wydajność w grach. Dodatkowo flagowy chipset Intel Z890 ma otrzymać natywną obsługę Thunderbolt 4.

Intel Arrow Lake zaoferuje nowe nazewnictwo Core Ultra 200. Wśród jednostek warto wymienić takie układy jak Intel Core Ultra 9 285K (24 rdzenie), Core Ultra 7 265K (20 rdzeni?) oraz Core Ultra 5 245K (14 rdzeni?), które powinny w pierwszej kolejności zadebiutować na rynku. Jedna z ostatnich prezentacji producenta, dotyczących drogi do wdrożenia procesu technologicznego Intel 18A, wskazuje że układy Arrow Lake skorzystają z procesów Intel 20A, Intel 3 oraz zewnętrznego (najpewniej TSMC dla układu graficznego). Dodatkowo według informacji jakie pojawiły się ostatnio w sieci, topowy procesor Intel Core Ultra 9 285K powinien charakteryzować się maksymalnym zegarem, sięgającym 5,5 GHz. Taktowanie z jednej strony niższe niż dla dwóch ostatnich generacji Raptor Lake i Raptor Lake Refresh, jednak z drugiej strony jest ono i tak wysokie, biorąc pod uwagę fakt, że Arrow Lake to pierwsza seria procesorów wykorzystująca nowy proces technologiczny Intel 20A.

Kolejne informacje potwierdzają również powiększenie pamięci cache L2 z 2 MB w Raptor Lake do 3 MB w Arrow Lake, co powinno pozytywnie wpłynąć m.in. na wydajność w grach. Kolejną informacją jest to, że seria Core Ultra 200 będzie pozbawiona jednostek Core Ultra 3. Najniższy w hierarchii będzie Core Ultra 5, jednak w sprzedaży mają pozostać starsze jednostki Core i3. Nowe procesory zaoferują także wbudowane układy graficzne Intel Graphics, oparte na architekturze Xe-LPG w konfiguracjach: 2 x Xe-Core (256 SP), 3 x Xe-Core (384 SP) oraz 4 x Xe-Core (512 SP). Z kolei topowy chipset Intel Z890 będzie natywnie obsługiwał standard Thunderbolt 4, co oznacza że w sprzedaży pojawi się więcej (drogich) płyt głównych z TB4.

