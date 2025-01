Intel Arrow Lake - pierwsze testy zintegrowanych układów graficznych w wersjach desktop i mobile pojawiły się w sieci

W tym roku Intel wprowadzi do oferty procesory z rodziny Arrow Lake. Przygotowywane są zarówno jednostki dla komputerów stacjonarnych (Arrow Lake-S) jak również mobilnych (Arrow Lake-H). W nowej generacji Arrow Lake-S, Intel porzuci dotychczasowe układy zintegrowane z rodziny Intel UHD Graphics 770, zamiast tego wprowadzona zostanie architektura Xe-LPG, która wcześniej pojawiła się już w serii Meteor Lake. W bazie SiSoft Sandra pojawiły się nowe wpisy na temat omawianych układów iGPU dla Arrow Lake.

W bazie SiSoft Sandra pojawiły się nowe wpisy dotyczące zintegrowanych układów graficznych dla procesorów Intel Arrow Lake. Wynika z nich, że iGPU dla mobilnego Arrow Lake-H będzie podobne jak w Meteor Lake, tymczasem zintegrowany układ w desktopowym Arrow Lake-S będzie zbudowany z maksymalnie 4 bloków Xe-Core.

Według danych z bazy SiSoft Sandra, zintegrowany układ graficzny w Arrow Lake-H (wersja dla laptopów) posiada 8 bloków Xe-Core (128 EU), co odpowiada maksymalnej konfiguracji z dotychczasowych już układów Meteor Lake. Procesor Arrow Lake-H sparowany został z pamięcią RAM DDR5, a taktowanie iGPU (obecnie w wersji inżynieryjnej) wynosiło 2000 MHz. Wynik na poziomie 1598.22 Mpix/s w środowisku OpenCL jest niewiele wyższy od Intel ARC Graphics w procesorach Meteor Lake (~1530 Mpix/s). Nieoficjalnie układ graficzny w laptopowym Arrow Lake-H ma przynieść tylko jedną istotniejszą zmianę względem Meteor Lake i będzie to wprowadzenie jednostek XMX, znanych już z kart graficznych z generacji Alchemist, a których celem jest zwiększenie wydajności (oraz lepsza jakość obrazu w porównaniu do skalowania z wykorzystaniem bibliotek DP4a) po włączeniu techniki skalowania Intel XeSS.

W przypadku desktopowego procesora Intel Arrow Lake-S, zintegrowany układ graficzny będzie zbudowany na bazie 4 bloków Xe-Core (64 EU). Choć będzie oparty na nowej architekturze Xe-LPG i przyniesie wzrost wydajności względem UHD Graphics 770, jednocześnie układ ten nie będzie przyporządkowany do nomenklatury Intel ARC Graphics, zamiast tego zachowa nazwę Intel Graphics. Wynika to z ograniczeń, jakie Intel nałożył na owe iGPU. Pełna nazwa ARC Graphics dla iGPU jest przyporządkowana wyłącznie dla konfiguracji z przynajmniej 7 blokami Xe-Core. Testy w SiSoft Sandra także przeprowadzono z zegarem 2000 MHz, a wynik wynosi 1053.56 Mpix/s w środowisku OpenCL. Jest to rezultat o około 30% słabszy od testowanych w tych samych warunkach układów graficznych Intel ARC Graphics z generacji Meteor Lake. Jeśli Intel zdecyduje się na ograniczenie liczby jednostek obliczeniowych do 4 bloków Xe-Core, to nowe iGPU raczej nie będą w stanie zmierzyć się z topowymi iGPU RDNA 3, które są częścią procesorów AMD Ryzen 8000G.

