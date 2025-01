Intel Arrow Lake - opublikowano pierwsze zdjęcie procesora. Jego budowa może być pewnym zaskoczeniem

Intel na ten rok ma zaplanowane dwie premiery na rynku procesorów. W przypadku desktopów otrzymamy układy Arrow Lake, już na nowej podstawce LGA 1851. Mobilna platforma z kolei doczeka się zarówno jednostek Arrow Lake jak również Lunar Lake, które ukierunkowane są na efektywność energetyczną. Choć do premiery Intel Arrow Lake pozostało jeszcze dobrych kilka miesięcy, w sieci opublikowano pierwsze zdjęcie, mające prezentować nadchodzący procesor.

W sieci pojawiło się pierwsze zdjęcie prezentujące procesor Intel Arrow Lake. Składa się z sześciu kafelków, choć tylko cztery z nich będą działały.

Moore's Law is Dead w swoim najnowszym filmie zaprezentował procesor Intel Arrow Lake. Jest to model przeznaczony dla najmocniejszych notebooków (Arrow Lake-H), jednak jego konstrukcja powinna zostać przeniesiona także do desktopów. Autor ujawnił, iż jest to model z łącznie 24 rdzeniami - 8 typu Performance oraz 16 typu Efficient. Nowa generacja wykorzysta ponownie dwie architektury x86: Lion Cove dla P-Core oraz Skymont dla E-Core.

Procesor składa się łącznie z sześciu kafelków, jednak dwa z nich (nie opisane na poniższym screenie) to są tzw. puste miejsca lub atrapy innym słowem. Umieszczone tylko po to, aby ogólny kształt procesora został zachowany na dotychczasowym poziomie. Największą część układu Arrow Lake wykorzystuje Compute Tile, gdzie umieszczono 24 rdzenie i jak widać zajmuje on znacznie więcej miejsca niż Compute Tile w generacji Meteor Lake. Sporo przestrzeni zarezerwowano także dla bloku SoC. Dalej mamy I/O Tile oraz GPU Tile, przy czym układ graficzny w tej konkretnej wersji Arrow Lake (jak również w desktopach) jest obciętą wersją, bazującą na architekturze Xe-LPG (lub Xe-LPG Plus). Inne wersje Arrow Lake dla laptopów (te z mniejszą liczbą rdzeni) będą oferowały iGPU zajmujące też więcej powierzchni całego układu.

Źródło: Moore's Law is Dead