Intel Arrow Lake-S - mamy kolejne informacje o procesorach. Szykuje się brak obsługi pamięci DDR4 i funkcji Hyper-Threading

Na pewno zwróciliście uwagę, że dotychczasowe premiery Intela były łatwe do przewidzenia, a plany producenta wszyscy znali nawet na kilka lat do przodu. Tym razem jednak nowa desktopowa oferta Niebieskich owiana jest wieloma tajemnicami, aczkolwiek z biegiem czasu wiemy coraz więcej. Pod koniec tego roku powinny zadebiutować układy Arrow Lake-S, które pod wieloma względami będą różnić się od poprzedników. Właśnie wyciekły kolejne informacje na ich temat.

Choć nadal niektóre informacje na temat Arrow Lake'ów brzmią niezbyt jasno, to jednak jesteśmy już coraz bliżej poznania nowych modeli.

Wygląda na to, że pod hasłem Arrow Lake kryje się cała generacja chipów (nie tylko tych desktopowych) opartych na zupełnie nowej architekturze wykorzystującej specjalne rdzenie przyspieszające obliczenia związane ze sztuczną inteligencją. Układy te powinny trafić na nową platformę LGA 1851. Informator o nicku "Golden pig upgrade package", który w przeszłości podawał już wiele sprawdzonych informacji, potwierdził właśnie, że będziemy mieli do czynienia z dosyć nietypowymi jednostkami. Raczej możemy zapomnieć o modelach Core 15. generacji - zamiast tego procesory będą należały do serii Core Ultra (2. generacji).

Jeśli natomiast chodzi o samą specyfikację, potwierdzają się poprzednie doniesienia. Układy Arrow Lake-S wykonane w litografii 20A mają występować wyłącznie w konfiguracji 6P+8E, co może sugerować, że pojawią się inne warianty oparte na innym procesie technologicznym. Co jednak najistotniejsze, wszystkie modele nie będą oferowały obsługi technologii Hyper-Threading ani wsparcia dla pamięci RAM DDR4. Jeśli natomiast chodzi o wbudowaną grafikę Xe-LPG, ma być ona przedstawiana nie jako Intel ARC, a Intel Graphics - wynika to z tego, że iGPU ma zawierać tylko 4 rdzenie Xe (dopiero modele z 7 rdzeniami lub większą ich liczbą przyjmują nomenklaturę ARC Graphics). Choć nadal brzmi to wszystko niezbyt jasno, to jednak jesteśmy już coraz bliżej poznania nowych modeli. Czekamy na więcej wieści.

Źródło: VideoCardz, Golden pig upgrade package