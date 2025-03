Intel Arrow Lake-S - desktopowe procesory prawdopodobnie nie otrzymają zintegrowanych układów graficznych Xe-LPG PLUS

Pod koniec listopada ubiegłego roku dowiedzieliśmy się, że Intel planuje umieścić w zaplanowanych na bieżący rok procesorach Arrow Lake zintegrowany układ graficzny Xe-LPG PLUS. Nowe iGPU miało być rozbudowaną wersją Intel ARC Graphics. Według najnowszych doniesień, układy te nie trafią niestety do wszystkich jednostek nowej generacji. Pozbawione ich będą prawdopodobnie skierowane na rynek desktopowy procesory Arrow Lake-S.

Według najnowszych doniesień, zintegrowane układy graficzne oparte na architekturze Xe-LPG PLUS nie trafią raczej do desktopowych procesorów Arrow Lake. Należy spodziewać się ich jednak w laptopowych jednostkach.

O zmianach, które szykuje Intel pisaliśmy w zeszłym roku. Jednostki Arrow Lake bazowały będą na nowej architekturze. Jest to oczywiście także dobra okazja, żeby wprowadzić znaczące zmiany w kwestii iGPU. Dlatego do niektórych modeli nowych procesorów trafią zintegrowane układy wykorzystujące architekturę Xe-LPG PLUS. Niestety wiele wskazuje na to, że w przypadku sprzętu przeznaczonego na rynek desktopowy otrzymamy układy Xe-LPG pozbawione dopisku "PLUS". Z informacji zamieszczonej w serwisie Coelacanth-Dream wynika, że bardziej rozbudowana wersja iGPU trafi jednak do laptopowych jednostek Arrow Lake-H.

Podział na Xe-LPG i Xe-LPG PLUS można zauważyć w bibliotekach VC Intrinsics oraz w kompilatorze Intel C for Metal. Także wypowiedź jednego z inżynierów Intela wskazuje na to, że zintegrowane układy graficzne Xe-LPG PLUS trafią tylko do niektórych procesorów Arrow Lake. Wspomniane iGPU mają otrzymać rdzenie XMX, które będą wykorzystywane przez technikę Intel XeSS, co powinno przełożyć się na wyższą wydajność w grach. Architektura Xe-LPG bez dopisku "PLUS" jest już wykorzystywana w procesorach Meteor Lake.

Źródło: VideoCardz, Coelacanth-Dream