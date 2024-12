Intel Lunar Lake ze skromną premierą w 2024 roku - większość nowych urządzeń trafi na rynek dopiero w 2025 roku

Podczas targów CES 2024 w Las Vegas, firma Intel potwierdziła nadchodzące premiery procesorów: Arrow Lake dla komputerów stacjonarnych oraz Lunar Lake dla smukłych ultrabooków i urządzeń hybrydowych. Plany przedsiębiorstwa są dość ambitne, jednak z doświadczenia wiemy także, że plany Intela mogą często ulegać zmianie. Warto przypomnieć premierę generacji Meteor Lake, gdzie firma dopiero w połowie grudnia (czyli tuż przed samym końcem roku 2023) wprowadziła do oferty pierwszą serię układów Core Ultra, z bardzo ograniczonym nakładem laptopów. Podobna sytuacja może mieć miejsce w przypadku Lunar Lake, które mogą mieć bardzo skromną premierę.

Według najnowszych doniesień, premiera procesorów Intel Lunar Lake będzie wyglądała podobnie jak w przypadku Meteor Lake. Przed końcem 2024 roku do sprzedaży trafi bardzo wąska grupa urządzeń, a poprawa dostępności nastąpi dopiero w przyszłym roku.

Golden Pig Upgrade wypowiedział się na temat nadchodzącej premiery Intel Lunar Lake - ta ma wyglądać podobnie jak w przypadku Meteor Lake, gdzie producent skorzysta z inicjatywy EEP (Early Enablement Program), którego celem jest umożliwienie niektórym firmom OEM znacznie szybszego dostępu do próbek procesorów w celu odpowiednio wcześniejszego przygotowania nowych urządzeń na rynek. W przypadku układów Meteor Lake, program EEP ruszył bardzo późno, co poskutkowało słabą dostępnością laptopów w grudniu 2023 roku (kiedy to Core Ultra 1. generacji miało oficjalną premierę). Tak jak większość notebooków z Meteor Lake trafi do sprzedaży dopiero w tym roku, podobnie stanie się także z Lunar Lake, gdzie większość nowych urządzeń zaliczy opóźnienie do 2025 roku.

Choć, według Golden Pig Upgrade, nadal jest szansa by program EEP dla Intel Lunar Lake ruszył wcześniej, co poskutkowałoby lepszą dostępnością laptopów z tymi układami jeszcze w 2024 roku, to jednocześnie wskazuje i tak scenariusz, w którym poprawa dostępności laptopów z kolejną generacją Core Ultra nastąpi dopiero w przyszłym roku. Istnieje zatem duże prawdopodobieństwo, iż tegoroczna premiera Lunar Lake będzie bardziej papierowa niż realna, a pierwsze dostępne urządzenia będą zaprezentowane bardziej w celu demonstracji możliwości nowej platformy. Przypominamy, iż Lunar Lake ukierunkowany jest na energooszczędność, a producent skorzysta nie tylko z nowych rdzeni Lion Cove (P-Core) i Skymont (E-Core), ale także z nowego układu graficznego, bazującego na architekturze Battlemage. Całość będzie produkowana w fabrykach TSMC, w litografii N3B.

