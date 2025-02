Gigabyte blokuje overclocking na niektórych płytach głównych z chipsetami B650 i B550 dla procesorów AMD Ryzen

Od kilku lat normą jest, że procesory Intela dzielą się na te, które możemy poddać overclockingowi i undervoltingowi oraz na te, w których tego zrobić nie możemy. Natomiast po drugiej stronie barykady, AMD przeważnie zapewniało dostęp do odpowiednich funkcji, dlatego może dziwić ruch Gigabyte, które postanowiło je zablokować dla niektórych płyt głównych z chipsetami B650 i B550. Podajemy listę modeli, na które warto uważać przy zakupie.

Gigabyte fabrycznie zablokowało możliwość overclockingu i manipulacji parametrami PBO dla płyt głównych z chipsetami B650 dla podstawek AM5 i B550 dla socket-ów AM4. Zdaje się to przeczyć oficjalnym informacjom, które są podawane przez AMD dla ich procesorów Ryzen. Dodatkowo sytuacja wydaje się na tyle dziwna, że Gigabyte to jedyna firma, która jak dotąd zdecydowała się na taki krok. Warto dodać, że takie ograniczenia uniemożliwiają nie tylko pobicie zegarów jednostki CPU, ale również coraz bardziej popularny, a czasami nawet niezbędny undervolting, co z pewnością nie spodoba się bardziej doświadczonym użytkownikom.

Na chwilę obecną Gigabyte oficjalnie nie skomentowało sprawy, jednakże dzięki użytkownikowi portalu X (Twitter) pod nazwą 326powah, możemy dowiedzieć się, że OC zostało wyłączone dla poniższych płyt głównych ze względów sprzętowych i marketingowych. Po prawdzie mówimy tutaj jedynie o kilku podstawowych modelach, które najczęściej będą użytkowane z podstawowymi ustawieniami, choć pewien niesmak pozostaje. Poniżej lista płyt głównych, w których została zastosowana blokada, a sama decyzja ma wszelkie szansezająć pierwsze miejsce w plebiscycie na najgorszy ruch w sektorze hardware. Gratulujemy.

@GamersNexus @CapFrameX @3DCenter_org @HardwareUnboxed @ghost_motley

Some noteworthy stuff regarding @GIGABYTEUSA mobos.



Apparently, despite B650 being marketed by @AMD as manual OC/PBO-enabled option, entry-level B650 GIGABYTE boards have that functionality disabled.

[1] pic.twitter.com/35AckiqE0v