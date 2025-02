ASRock B650 Steel Legend WiFi - nowy wariant płyty głównej z dobrą specyfikacją skierowany do oszczędniejszych graczy

Płyty główne z chipsetem B650 są zazwyczaj produktami plasującymi się w segmencie głównego nurtu, ale niektóre z nich są w stanie konkurować z wyżej pozycjonowanymi rozwiązaniami. Tak jest też w przypadku najnowszej propozycji firmy ASRock. Płyta B650 Steel Legend WiFi, przeznaczona dla procesorów AMD, odznacza się bowiem bardzo dobrą specyfikacją i, jak zapowiada producent, nie trzeba będzie wydawać na nią majątku.

ASRock B650 Steel Legend WiFi to przystępna cenowo płyta główna z podstawką AM5 i wsparciem dla dysków SSD korzystających ze standardu PCIe 5.0. Uwagę zwraca także stylistyka sprzętu.

ASRock utrzymał swój produkt w stylistyce szaro-białej. Całość wygląda dosyć estetycznie, ale nie każdemu przypadnie do gustu. Najważniejsza z punktu widzenia większości graczy jest jednak specyfikacja. Płyta główna wykorzystuje podstawkę AM5. Można zatem liczyć na obsługę najnowszych procesorów "czerwonych". Dotyczy to zarówno serii AMD Ryzen 7000, jak i nadchodzących jednostek Ryzen 8000G. Płyta ASRock B650 Steel Legend WiFi cechuje się 17-fazową (14+2+1) sekcją zasilania. Można skorzystać z czterech slotów na szybką pamięć DDR5-7200+. Maksymalna wspierana ilość RAM to 192 GB. Do dyspozycji użytkowników oddano pojedyncze złącze PCIe 5.0 x16 przeznaczone dla karty graficznej. Dyski SSD można podłączyć do slotu PCIe 5.0 x4 oraz dwóch złącz PCIe 4.0 x4. Na płycie głównej umieszczono także sloty PCIe 3.0 x16, PCIe 4.0 x1 i cztery porty SATA 6 Gb/s.

Użytkownicy będą mogli skorzystać także z licznych portów USB, wśród których znajdują się między innymi złącza USB-C 3.2 Gen 2x2, USB-A 3.2 Gen 2, USB-A 3.2 Gen 1 czy USB-A 2.0. Na płycie głównej można znaleźć ponadto pojedyncze gniazda HDMI oraz DisplayPort. Za przewodową łączność z Internetem odpowiada moduł Dragon 2.5G LAN. Jak sama nazwa wskazuje, jest też obsługa sieci bezprzewodowych za pośrednictwem modułu Wi-Fi 6E (802.11axe). Nie zabrakło także wsparcia dla Bluetooth. Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie płyta zadebiutuje na rynku, ale ASRock celuje w cenę poniżej 200 dolarów. Będzie to zatem prawdopodobnie dosyć korzystna propozycja dla graczy, którzy nie chcą wydawać majątku na wyżej pozycjonowane rozwiązania.

