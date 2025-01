ASRock Industrial 4x4 BOX 8040 Series - nowe Mini-PC z procesorami AMD Hawk Point

Komputery Mini-PC swoje zastosowanie znajdują przede wszystkim na rynku biznesowym, choć sięgają po nie też zwykli użytkownicy, którzy od swojego sprzętu wymagają dużej mobilności. Niewątpliwie zatem jest spory rynek dla tego typu rozwiązań. ASRock Industrial zaprezentował nowe kompaktowe komputery, których bazą są procesory AMD Hawk Point. Na rynku dostępne będą dwa modele różniące się zainstalowanym APU: 4x4 BOX-8840U oraz 4x4 BOX-8640U.

ASRock Industrial już wkrótce wprowadzi na rynek komputery Mini-PC 4x4 BOX-8840U oraz 4x4 BOX-8640U. Zestawy wykorzystają nowe procesory Hawk Point: AMD Ryzen 7 8840U i AMD Ryzen 5 8640U.

Lepszy spośród dwóch zaprezentowanych komputerów, czyli 4x4 BOX-8840U, został wyposażony w procesor AMD Ryzen 7 8840U. To jednostka posiadająca 8 rdzeni i obsługująca 16 wątków. Jej bazowe taktowanie wynosi 3,3 GHz. W trybie Boost osiąga nawet 5,1 GHz. Drugi model to 4x4 BOX-8640U i jedyną różnicą w specyfikacji jest gorszy procesor – AMD Ryzen 5 8640U. APU zostało wyposażone w 6 rdzeni i obsługuje 12 wątków. Charakteryzuje się ponadto taktowaniem bazowym 3,5 GHz, a w trybie Boost może osiągnąć maksymalnie 4,9 GHz. Oba Mini-PC oferują dwa sloty na pamięć DDR5-5600 o łącznej pojemności 96 GB. Za wyświetlanie grafiki odpowiada oczywiście zintegrowany układ AMD Radeon Graphics.

ASRock Industrial 4x4 BOX-8840U ASRock Industrial 4x4 BOX-8640U Procesor AMD Ryzen 7 8840U AMD Ryzen 5 8640U Pamięć RAM 2 x 48 GB DDR5-5600 2 x 48 GB DDR5-5600 Układ graficzny Zintegrowany AMD Radeon Graphics Zintegrowany AMD Radeon Graphics Pamięć masowa 1 x M.2 (2242/2280) PCIe 4.0

1 x M.2 (2242) PCIe 4.0 1 x M.2 (2242/2280) PCIe 4.0

1 x M.2 (2242) PCIe 4.0 Przednie porty 1 x USB-A 3.2 Gen 2

2 x USB4 (DisplayPort 1.4a)

1 x audio jack 1 x USB-A 3.2 Gen 2

2 x USB4 (DisplayPort 1.4a)

1 x audio jack Tylne porty 2 x HDMI 1.4b

1 x RJ-45 (1 Gb)

1 x RJ-45 (2,5 Gb)

2 x USB-A 2.0

1 x DC jack 2 x HDMI 1.4b

1 x RJ-45 (1 Gb)

1 x RJ-45 (2,5 Gb)

2 x USB-A 2.0

1 x DC jack Moduły sieciowe 1 x Realtek RTL8125BG 10/100/1000/2500 Mb/s

1 x Realtek RTL8111H

10/100/1000 Mbps 1 x Realtek RTL8125BG 10/100/1000/2500 Mb/s

1 x Realtek RTL8111H

10/100/1000 Mbps Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 6E 802.11ax

Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6E 802.11ax

Bluetooth 5.2 Wymiary 117.5 x 110.0 x 49 mm 117.5 x 110.0 x 49 mm Waga 1 kg 1 kg

Urządzenia posiadają dwa sloty na dyski SSD M.2 NVMe, działające w oparciu o magistralę PCIe 4.0. Użytkownicy mogą skorzystać z dwóch portów HDMI 1.4b i dwóch złącz DisplayPort 1.4a (służących także jako USB4). Ponadto komputer posiada gniazdo na słuchawki, dwa porty RJ-45 i łącznie trzy porty USB-A. Sprzęt wyposażony został w moduł Wi-Fi 6E oraz Bluetooth 5.2, a także dwie karty sieciowe, z których jedna oferuje wsparcie dla transferu danych z szybkością 2,5 Gb/s. Całość ma wymiary 117.5 x 110 x 49 mm i waży 1 kg. Oba warianty Mini-PC już wkrótce trafią na rynek, ale na razie nie znamy ich oficjalnej ceny.

Producent komputerów podkreśla zalety sprzętu przy obsłudze zadań, do których wykorzystywana jest sztuczna inteligencja. Duża w tym zasługa technologii AMD Ryzen AI, która w porównaniu ze sprzętem poprzedniej generacji oferuje 1,6x wyższą wydajność przy tego typu zastosowaniach. Warto odnotować, że ASRock Industrial planuje wprowadzić do sprzedaży także same płyty główne w formacie Mini-PC (z procesorem), które mogą posłużyć do budowy własnego komputera o kompaktowych rozmiarach.

Źródło: ASRock Industrial, WCCFTech