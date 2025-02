Test ASUS PN53 - miniaturowy komputer z procesorem AMD Ryzen 7 7735HS i grafiką AMD Radeon 680M

Jakiś czas temu przygotowaliśmy testy dwóch miniaturowych komputerów, które na pokładzie posiadały procesory Intel Core 12. oraz 13. generacji (Alder Lake-U oraz Raptor Lake-P). Dzisiaj przychodzimy do Was z kolejną propozycją niewielkiego zestawu komputerowego, który możemy umieścić w dowolnym miejscu, a nawet naczepić na monitor. Tą propozycją jest ASUS ExpertCenter PN53. Oferuje on m.in. energooszczędny procesor AMD Ryzen 7 7735HS oraz całkiem wydajny, zintegrowany układ graficzny. Przyznam, że miałem już trochę takich Mini PC na testach, jednak ASUS ExpertCenter PN53 prezentuje się naprawdę fajnie i może okazać się jedną z ciekawszych propozycji, gdy już trafi do sklepów w Polsce (co nastąpi w okolicach przełomu października oraz listopada 2023 roku).

Autor: Damian Marusiak

ASUS ExpertCenter PN53 to niewielki zestaw komputerowy, którego wymiary wynoszą odpowiednio 120 x 130 x 58 mm, z kolei waga to niespełna kilogram. Urządzenie posiada na pokładzie 8-rdzeniowy procesor, dwa sloty SO-DIMM na pamięć RAM, złącze M.2 dla SSD, a nawet znalazło się miejsce na 2,5" dysk, gdybyśmy w przyszłości zechcieli powiększyć magazyn danych. Wszystko to ukryte zostało w schludnej obudowie w czarnym kolorze. Jeśli ktoś nie posiada lub nie chce mieć laptopa, a korzysta z monitora, to taki Mini PC może okazać się ciekawą alternatywą, tym bardziej że mocy obliczeniowej mu nie brakuje.

ASUS ExpertCenter PN53 to miniaturowy komputer, skrywający w sobie procesor AMD Ryzen 7 7735HS oraz zintegrowany układ graficzny AMD Radeon 680M. Taki zestaw do codziennej pracy oraz okazjonalnego grania może okazać się świetnym wyborem.

W środku znajdziemy procesor AMD Ryzen 7 7735HS, który jest odświeżonym układem Rembrandt (tzw. Rembrandt Refresh) i jest niemal wierną kopią układu Ryzen 7 6800H. Nie brakuje także układu graficznego Radeon 680M. Nowe iGPU w pełni wspiera 10-bitowy HEVC, a także nowszy i efektywniejszy kodek AV1. Nie brakuje wsparcia dla portów HDMI 2.1 oraz DisplayPort 2.0. Procesory otrzymały nowy kontroler pamięci DDR5 oraz LPDDR5, a także obsługę magistrali PCIe 4.0 z możliwością umieszczenia w laptopie do trzech nośników SSD PCIe 4.0. Procesory Rembrandt nie zmienią się z kolei pod względem konfiguracji rdzeni. Otrzymujemy tutaj jednostki 6- i 8-rdzeniowe z obsługą do 12 lub do 16 wątków jednocześnie. Układy Rembrandt (Refresh) odznaczają się również wysoką efektywnością energetyczną oraz stosunkowo niskim zużyciem mocy, również przy mocnym obciążeniu. Procesory tego rodzaju mogą świetnie sprawdzić się właśnie w miniaturowych zestawach komputerowych.

Zintegrowane układy graficzne, oparte na architekturze RDNA 2, zostały podzielone na dwie grupy. W pierwszej znajdziemy model AMD Radeon 660M z 6 blokami Compute Units oraz taktowaniem do 1900 MHz. Radeon 660M znajdziemy w procesorach AMD Ryzen 5 (zarówno serii 6000H/U jak również 7035HS). Druga grupa iGPU to modele Radeon 680M z 12 blokami Compute Units oraz taktowaniem na poziomie 2200 MHz dla układów Ryzen 7 (seria Ryzen 6000H/U jak również 7035HS) oraz Ryzen 9 (tylko seria Ryzen 6000H/HX). W testowanym komputerze ASUS ExpertCenter PN53, procesor Ryzen 7 7735HS został sparowany z 32 GB pamięci RAM DDR5 o efektywnej częstotliwości 4800 MHz (domyślnie - 2400 MHz).