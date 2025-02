ASUS przejmuje pałeczkę od Intela w kwestii produkcji zestawów komputerowych NUC. Możliwe są też umowy z innymi podmiotami

Niedawno informowaliśmy, że Intel wycofuje się z inwestowania w zestawy komputerowe NUC. W ostatnim okresie segment ten był najbardziej znany z urządzeń typu Mini-PC, ale w przeszłości nie ograniczał się wyłącznie do nich. Okazuje się jednak, że nie będzie to definitywny koniec rozwiązań tego typu. Intel postanowił bowiem przekazać pałeczkę innemu znanemu podmiotowi – firmie ASUS. Co ciekawe, nie jest to umowa na wyłączność.

ASUS przejął od Intela prawa do opracowywania i produkcji zestawów komputerowych NUC. Tajwańska firma ma też zapewniać wsparcie dla obecnych i przyszłych generacji sprzętu.

Oba przedsiębiorstwa zawarły już umowę wstępną, na mocy której ASUS będzie mógł produkować komputery NUC. Dotyczy to nie tylko sprzętu już obecnego na rynku, ale także projektów przyszłych generacji. Na mocy zawartego porozumienia, tajwańska firma zajmie się także wsparciem dla obecnych i nadchodzących zestawów tego typu. Jest to bardzo istotne zważywszy na fakt, że komputery takie są dostępne na wielu rynkach całego świata. Sam ASUS ma olbrzymie doświadczenie w prowadzeniu biznesu w różnych częściach naszego globu, więc nie powinno to być szczególnym obciążeniem. W planach Tajwańczyków jest powołanie oddziału ASUS NUC BU, który skoncentruje się wyłącznie na tej gałęzi biznesu.

Warto odnotować, że umowa zawarta pomiędzy Intelem i ASUS-em nie ma charakteru wyłączności. To oznacza, że amerykańskie przedsiębiorstwo może podpisać z innym podmiotem podobne porozumienie. Na rynku zaś mogą w przyszłości pojawić się komputery NUC od różnych producentów. Sama decyzja Intela o rezygnacji z dalszego inwestowania w ten segment wydaje się zrozumiała. Biorąc pod uwagę nie najlepsze wyniki finansowe amerykańskiej korporacji w ostatnim okresie, nie dziwi, że podjęto decyzję o cięciach w obszarach, które nie są kluczowe. To powinno pozwolić skoncentrować się Intelowi na tym, co robi najlepiej, czyli produkcji procesorów i od niedawna kart graficznych.

