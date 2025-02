Intel nie będzie więcej produkował gotowych zestawów komputerowych z kategorii NUC

Konsumentom Intel najmocniej kojarzy się chyba z procesorami, zarówno w wersjach desktopowych jak również mobilnych. Od pewnego czasu o Intelu coraz śmielej spogląda w stronę kart graficznych, a nie można również zapominać, że przez lata producent inwestował w segment NUC, do którego należą m.in. gotowe zestawy komputerowe czy projekty notebooków. Wszystko jednak wskazuje na to, że w tym ostatnim przypadku nadszedł koniec dalszego inwestowania, co zostało zresztą potwierdzone przez przedsiębiorstwo.

Intel w oświadczeniu prasowym potwierdził zaprzestanie dalszego inwestowania w segment "Next Unit of Compute" (w skrócie - NUC), tym samym nie będą realizowane kolejne plany dotyczące np. gotowych zestawów komputerowych lub laptopów (a takowe Intel również w przeszłości przygotowywał). W ostatnich miesiącach na rynek trafiły takie zestawy jak np. NUC 13 Extreme "Raptor Canyon", NUC 13 Pro "Arena Canyon" oraz NUC 13 "Bravo Canyon". Wygląda na to, że są to ostatnie tego typu urządzenia od Intela.

I can confirm and got at statement from Intel: "We have decided to stop direct investment in the Next Unit of Compute (NUC) Business and pivot our strategy to enable our ecosystem partners to continue NUC innovation and growth. (...) https://t.co/mWw53FfioD — Andreas Schilling (@aschilling) July 11, 2023

W oświadczeniu Intela możemy również przeczytać o tym, że strategia uległa zmianie i teraz to partnerzy firmy, którzy dotychczas przygotowywali podobne rozwiązania z zakresu Mini PC, będą współpracować w celu dalszego rozwoju innowacji na rynku NUC. Intel podkreślił również, że zamknięcie się na rynek Next Unit of Compute nie wpłynie na ogólną kondycję działów CCG (Client Computing Group) oraz NEX (Network and Edge Computing). Jednocześnie firma współpracuje z partnerami oraz klientami, by móc zapewnić płynną transformację oraz wypełnienie wszystkich wcześniej ustalonych zobowiązań.

