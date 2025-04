PELADN YO1 Mini PC - Niewielki zestaw komputerowy z AMD Ryzen AI Max+ 395 oraz 128 GB pamięci RAM

W kontekście niewielkich zestawów komputerowych, wykorzystujących topowy procesor AMD Strix Halo w postaci Ryzen AI Max+ 395, w ostatnim czasie informowaliśmy przede wszystkim o chińskim modelu GMKtec EVO-X2. Okazuje się, że chińskie firmy mają spore oczekiwania co do układów Strix Halo, bowiem kolejny producent zdecydował się ujawnić swój najnowszy projekt. PELADN, bo o nim mowa, potwierdził nadchodzącą premierę Mini PC z AMD Ryzen AI Max+ 395.

Chińska firma PELADN potwierdziła prace nad nowym komputerem klasy Mini PC - PELADN YO1, który będzie wyposażony w procesor AMD Ryzen AI Max+ 395 oraz 128 GB pamięci RAM LPDDR5X.

PELADN to jedna z chińskich firm, które z powodzeniem oferują zestawy komputerowe (oraz karty graficzne) klasy Mini PC, zarówno z procesorami AMD Ryzen jak i Intel Core. Najnowszym modelem będzie PELADN YO1, który zaoferuje topowy, 16-rdzeniowy i 32-wątkowy układ AMD Ryzen AI Max+ 395. Będzie to urządzenie dla osób, które poszukują wydajnego rozwiązania do zadań AI, jednocześnie zaoferowanego w relatywnie niewielkiej obudowie, zajmującej mało miejsca na biurku lub w innym miejscu. Komputer PELADN YO1 otrzyma najwyższą konfigurację procesora, gdzie Strix Halo będzie sparowany ze 128 GB pamięci RAM LPDDR5X. W przypadku zadań opartych na AI, sam układ graficzny będzie w stanie wykorzystać do 96 GB pamięci.

Jeśli chodzi o zintegrowany układ graficzny, to do dyspozycji otrzymamy oczywiście Radeona 8060S z 40 blokami CU RDNA 3.5 oraz taktowaniem do 2900 MHz. Producent nie zdradził jeszcze pełnej specyfikacji, jednak chociażby z pierwszych zdjęć możemy wywnioskować jakich portów oczekiwać. Tutaj raczej nikt rozczarowany nie będzie, bowiem złącza zostały solidnie rozmieszczone zarówno na froncie jak i z tyłu komputera. W pierwszym wypadku, na zdjęciu widać dwa pełnowymiarowe USB 3.2 typu A, jeden USB typu C, czytnik kart pamięci, gniazdo Audio-jack 3.5 mm oraz włącznik PC. Z tyłu natomiast widzimy m.in. trzy pełnowymiarowe USB typu A (z czego przynajmniej dwa są typu USB 2.0), USB 4.0 typu C, pełny HDMI oraz DisplayPort, sieciowy Ethernet RJ-45, gniazdo Audio-jack 3.5 mm oraz port zasilający. Jako że firma dopiero zamierza ujawnić wszystkie szczegóły nowego Mini PC, obecnie nieznana jest data premiery ani cena zestawu PELADN YO1.

