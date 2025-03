Minisforum EliteMini UM780 XTX - mini PC do gier z procesorem AMD Ryzen 7 7840HS, który obsłuży zewnętrzne karty graficzne

W dzisiejszych czasach dla wielu osób wystarczającym sprzętem do pracy okazuje się laptop, z kolei inna część użytkowników kieruje się w stronę większej miniaturyzacji, a mówiąc konkretniej do segmentu Mini PC. Miniaturowe komputery potrafią być aktualnie naprawdę wydajne, co potwierdza obecna generacja handheldów do gier. Założona w 2018 roku chińska firma Minisforum wprowadziła do swojej oferty kolejny model komputera, który skierowany jest do omawianej grupy odbiorców. Dzięki implementacji interfejsu OCuLink urządzenie będziemy mogli wykorzystać również do bardziej wymagających gier, co jest niewątpliwą zaletą.

Do oferty miniaturowych komputerów od marki Minisforum dołącza kolejny model - EliteMini UM780 XTX. Jednostka może się pochwalić obsługą interfejsu OCuLink, magnetycznym panelem górnym, a także naprawdę przyzwoitą wydajnością dzięki zastosowanym podzespołom.

Zanim przejdziemy do czystej specyfikacji, można się najpierw bardziej skupić na konstrukcji urządzenia. Oferowana jest ona bowiem z podświetlanym (RGB) elementem, który może być przez nas dowolnie skonfigurowany. Dodatkowo górna pokrywa jest magnetyczna, co znacznie ułatwia nam dostęp do wszystkich podzespołów i złącz. Za wydajność odpowie procesor od AMD, a dokładniej Ryzen 7 7840HS. Współpracuje on z układem graficznym AMD Radeon 780M, którego wyróżnia 12 jednostek CU, a więc tyle samo, co w przypadku handhelda ASUS ROG Ally.

Minisforum EliteMini UM780 XTX Procesor AMD Ryzen 7 7840HS (4 nm)

8C/16T | 3,8 - 5,1 GHz Zintegrowany układ AMD Radeon 780M (12 CU) Dedykowany układ - Dostępne tryby mocy Zbalansowany - 50W

Wydajność - 70 W Pamięć RAM Wsparcie dla 96 GB RAM DDR5 5600 MHz (2x SO-DIMM)

Dostępne w ofercie warianty to 32 i 64 GB Magazyn danych 2 x M.2 SSD PCIe 4.0 x4 NVMe

Dostępny w ofercie wariant to 1 TB Złącza 1 x HDMI 2.1

1 x OCuLink Port

1 x Audio-Jack 3,5 mm

4 x USB 3.2 Gen 2 typu A

1x Ethernet RJ-45 2.5 Gbit

2 x USB4 typu C (DP Alt Mode)

1 x CMOS (wtyczka do resetu baterii CMOS) Łączność 2 x Port Ethernet RJ-45 (2,5 Gb/s)

WiFi 6E + Bluetooth 5 (poprzez złącze M.2 2230) Waga ? Wymiary 130 x 126 x 52,3 mm System Microsoft Windows 11 Cena Bez pamięci RAM i nośnika SSD - 569 euro

32 GB / 1 TB - 759 euro

64 GB / 1 TB - 869 euro

Możemy liczyć również na wsparcie dla nawet 96 GB pamięci RAM w standardzie DDR5, natomiast jeśli zechcemy dokonać zakupu, otrzymamy do wyboru maksymalnie 64 GB. W przypadku nośnika danych SSD na złączu M.2 jest podobnie - w ofercie jest 1 TB wariant, aczkolwiek do dyspozycji mamy dwa dostępne sloty. Warto zaznaczyć, że sprzęt od Minisforum ma dwa tryby działania - 50 oraz 70 W. W kwestii łączności znajdziemy dwa porty Ethernet, natomiast poprzez dostępne złącze M.2 (2230) będziemy w stanie dodatkowo podłączyć karty sieciowe z obsługą technologii Wi-Fi 6E lub Bluetooth.

Do dyspozycji otrzymamy szereg różnych portów, z których najciekawszym zdecydowanie jest ten, poprzez który podłączymy interfejs OCuLink. Umożliwia on obsługę zewnętrznych układów graficznych, co otwiera przed nami naprawdę duże możliwości. Minusem mogą się okazać ceny na rynku europejskim, wszak wariant pozbawiony zarówno pamięci RAM, jak i nośnika SSD wyceniono na 569 euro. W przypadku wersji z 32 GB RAM i 1 TB dyskiem półprzewodnikowym przyjdzie nam zapłacić 759 euro. Dodając kolejną kość pamięci RAM o pojemności 32 GB, zwiększymy łączny koszt do 869 euro. Natomiast przesyłka do Polski jest darmowa. Zakupu dokonamy w oficjalnym sklepie producenta.

Źródło: Minisforum