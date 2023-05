Minisforum UM790 Pro oraz UM780 - gotowe zestawy komputerowe z procesorami AMD Ryzen 7040HS

Minisforum to firma przygotowująca głównie gotowe zestawy komputerowe klasy Mini PC - nie zajmują one dużo miejsca, a może je swobodnie wykorzystać zarówno w domu czy też biurze. Oferowane modele wykorzystują zarówno procesory Intel Core jak i AMD Ryzen. Dwie najnowsze propozycje powinny przypaść do gustu osobom szukającym czegoś na najnowszej generacji APU od AMD. Mowa o modelach Minisforum UM790 Pro oraz UM780, które wyposażone będą w układy AMD Ryzen 7040HS.

Firma Minisforum przygotowuje dwa nowe zestawy komputerowe klasy Mini PC. Mowa o modelach UM790 Pro oraz UM780, które zostaną wyposażone w procesory AMD Ryzen 7040HS z rodziny APU Phoenix.

Firma Minisforum ogłosiła pierwsze szczegóły dotyczące zestawów komputerowych UM790 Pro oraz UM780. Pierwszy z nich zaoferuje procesor AMD Ryzen 9 7940HS, podczas gdy drugi - Ryzen 7 7840HS. W obu przypadkach możemy też liczyć na zintegrowany układ graficzny Radeon 780M - z tego względu możemy zatem liczyć na obsługę najnowszych kodeków, w tym również AV1. Nie wszystkie informacje o specyfikacji zostały ujawnione, więc obecnie musimy polegać wyłącznie na ogólnych parametrach. Nowe komputery zaoferują dwukanałową pamięć RAM DDR5 w dwóch slotach SO-DIMM (efektywna częstotliwość to 5600 MHz) oraz możliwość montażu dwóch nośników SSD PCIe 4.0 x4 NVMe z pomocą złączy typu M.2.

Nie powinniśmy narzekać również na zastosowane porty. Front zestawu Minisforum UM790 Pro będzie wyposażony w dwa złącza USB 4.0 typu C (o pełnej przepustowości 40 Gbps, ze wsparciem dla DisplayPort oraz z Power Delivery do 100 W maksymalnie) oraz gniazdo Audio-jack 3.5 mm. Z tyłu dodatkowo znajdziemy dwa pełnowymiarowe złącza HDMI 2.1 (łącznie będzie można podłączyć 4 zewnętrzne ekrany), sieciowy Ethernet RJ-45 2.5 Gbit oraz cztery złącza USB 3.2 typu A Gen.2. W przypadku dostępu do sieci, oprócz klasycznego złącza Ethernet, do dyspozycji oddano również bezprzewodowy moduł Intel Killer WiFi 6E. Ceny zestawów powinny startować z okolic 550 dolarów, jednak dokładna data premiery w sklepach nie została jeszcze oficjalnie ogłoszona.

Źródło: WCCFTech