Beelink GTi15 Ultra - mini PC z procesorem Intel Core Ultra 9 285H i 64 GB pamięci RAM, który obsłuży nawet GeForce RTX 5090D

Mini komputery wielu osobom mogą się kojarzyć z mało wydajnymi urządzeniami, których główną zaletą jest niewielki rozmiar oraz niski pobór mocy. Tymczasem bez większego problemu można dziś znaleźć modele, które nie tylko wyróżniają się bardzo dobrymi parametrami, ale również obsługują pełnoprawne karty graficzne. Jednym z nich jest Beelink GTi15 Ultra, który właśnie doczekał się swojego rynkowego debiutu - aczkolwiek jeszcze nie jest dostępny dla Polski.

Beelink GTi15 Ultra zadebiutował w Chinach. Nowa edycja dzieli zasadniczo tę samą konstrukcję, co poprzednicy, a główną różnicą jest tu procesor od Intela z serii Arrow Lake oraz dwa 10-gigabitowe porty Ethernet.

Miniaturowy komputer Beelink GTi15 Ultra możemy zaliczyć do grona tych najwydajniejszych, gdyż na pokład trafił procesor Intel Core Ultra 9 285H, który fabrycznie będzie mógł liczyć nawet na 64 GB pamięci RAM w standardzie DDR5 (obsługa zapewne do 96 GB). Nie zabrakło dwóch miejsc na nośniki SSD, całkiem sporej gamy różnych portów i złącz oraz stosunkowo świeżych modułów łączności bezprzewodowej. Aspekt łączności dopełniają dwa wspomniane już porty Ethernet (wcześniej były to 2,5-gigabitowe warianty). Model ten - tak jak poprzednicy - zawiera ciekawe udogodnienia, takie jak kilka mikrofonów, dwa głośniki, przycisk zasilania ze zintegrowanym czytnikiem linii papilarnych, czy też system chłodzenia korzystający z zalet komory parowej (dostępny powinien być także filtr przeciwkurzowy).

*Opis opiera się w pewnej mierze na poprzednich wersjach, aczkolwiek wszystko wskazuje na to, że nowy mini PC jest do nich bliźniaczo podobny w kwestii konstrukcji (choć porty Ethernet zabrały dwa gniazda USB typu A).

Beelink GTi15 Ultra Procesor Intel Core Ultra 9 285H (TSMC N3B, Arrow Lake)

16C/16T(6P/8E/2LPE)

P-Core: 2,9 - 5,4 GHz (Turbo)

E-Core: 2,7 - 4,5 GHz (Turbo)

LPE-Core: 1 - 2,5 GHz (Turbo) Układ graficzny Intel Arc 140T GPU Pamięć RAM 2 x DDR5 SO-DIMM

(6400 MT/s, choć zamontowane 5600 MT/s) Nośnik danych 2 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 Łączność Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 (Intel BE200)

2 x Port Ethernet (10 Gb/s) Porty, złącza i sloty 1 x Czytnik kart SD

1 x HDMI 2.1 TMDS

1 x DisplayPort 1.4a

2 x Audio-Jack 3,5 mm

1 x Gniazdo PCIe 5.0 x8

3 x USB typu A (10 Gb/s)

1 x USB typu C (10 Gb/s)

1 x Thunderbolt 4 (40 Gb/s)

1 x Przycisk zasilania z czytnikiem linii papilarnych Wymiary 158 x 158 x 55,8 mm (bez nóżek) Audio 4 otwory na mikrofon (redukcja szumów), dwa głośniki Zasilacz 145 W, wbudowany Cena Barebone - 4699 juanów

32 GB / 1 TB - 5699 juanów

64 GB / 1 TB - 6299 juanów



Grafika przedstawiająca model Beelink GTi14 Ultra, choć nowość jest do niego bliźniaczo podobna.

Najciekawszą opcją jest jednak możliwość podłączenia mini PC do dedykowanej stacji eGPU (Beelink Multi-Functional EX Pro Docking Station - 179 dolarów; można kupić mini PC w zestawie z omawianą stacją i wtedy cenowo wyjdzie korzystniej), w której z kolei będziemy mogli umieścić kartę graficzną (do 600 W). Aktualnie poprzednik, czyli Beelink GTi14 Ultra z procesorem Intel Core UItra 9 185H w wersji 32 GB / 1 TB kosztuje 849 dolarów, a nowość jest dostępna tylko w Chinach, więc nie znamy jeszcze dokładnej ceny, choć z pewnością do tanich należeć nie będzie. Na oficjalną dostępność na świecie trzeba jeszcze trochę poczekać.

Źródło: Notebookcheck, Beelink, ITHome, Intel, Weibo