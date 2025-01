Płyty główne Gigabyte już wkrótce ze wsparciem dla modułów pamięci o pojemności 64 GB. Wystarczy aktualizacja BIOS-u

W branży pamięci RAM dokonuje się nieustanny postęp. Jeszcze niedawno użytkownicy komputerów mogli pomarzyć o modułach 32 GB, a teraz znajdują one coraz więcej nabywców. Na rynku w ostatnim czasie pojawiły się także pamięci o bardziej nietypowej pojemności, czyli 24 GB i 48 GB. Firma Gigabyte zapowiedziała z kolei oficjalnie wprowadzenie wsparcia dla modułów, które oferują aż 64 GB. Jednym z pierwszych producentów mających je w ofercie jest Kingston.

Wsparcie dla modułów DDR5 o imponującej pojemności 64 GB będzie dostępne za pośrednictwem zwykłej aktualizacji BIOS-u. Obsługę takiej pamięci zapowiedziały już także firmy MSI i ASRock.

Pamięci RAM o tak dużej pojemności będą wspierane przez płyty główne Gigabyte z chipsetami Intel 700 oraz 600, a także AMD 600. Choć Gigabyte nie podzielił się dokładną listą sprzętu, to można bezpiecznie zakładać, że większość urządzeń obsługujących moduły 48 GB, będzie oferowała także wsparcie dla pamięci 64 GB. Mowa tutaj oczywiście o płytach bazujących na standardzie DDR5. Wsparcie zostanie wprowadzone za pośrednictwem aktualizacji BIOS-u. Jak na razie zaprezentowano dwie płyty główne, na których wspomniane moduły działały (Z790 Aorus Master X i B650 Aorus Elite AX Ice). Ich szybkość wynosiła maksymalnie 6000 MT/s.

MSI i ASRock także zapowiedziały sprzęt obsługujący pamięci o tak dużej pojemności. Otwiera to drogę do nawet 256 GB RAM w konsumenckich płytach głównych, które posiadają cztery sloty na moduły DDR5. Do niedawna wydawało się to odległą perspektywą. Wyłącznie kwestią czasu jest zapewne dołączenie firmy ASUS do powyższego grona producentów. Spodziewane jest, że moduły o pojemności 64 GB zaczną szerzej przyjmować się na rynku od 2024 roku, kiedy śladami Kingstona pójdą inne przedsiębiorstwa produkujące taką pamięć.

Źródło: VideoCardz