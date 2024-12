Gigabyte AORUS WATERFORCE II i WATERFORCE X II - premiera odświeżonych chłodzeń cieczą AIO z diodami LED ARGB

Gigabyte od pewnego czasu sukcesywnie poszerza ofertę swojej submarki dla graczy AORUS o nowe produkty w tym zasilacze, wentylatory i chłodzenia procesorów. Serie AORUS WATERFORCE i WATERFORCE X dostały właśnie swoje odświeżone wersje z dopiskiem "II", które przynoszą 3 nowe modele w dwóch wersjach kolorystycznych. Zobaczmy zatem co się zmieniło względem starszych propozycji dla entuzjastów gamingowego high-endu.

Gigabyte AORUS WATERFORCE II i WATERFORCE X II to odświeżone, high-endowe serie chłodzeń cieczą AIO z cichszymi wentylatorami i adresowalnymi diodami LED ARGB. Na razie jednak nie poznaliśmy szczegółów cen ani dokładnej daty premiery w sklepach.

AORUS WATERFORCE II to seria tańszych chłodzeń All in One oferujących dwa modele w rozmiarach 360 mm i 240 mm. Podobnie jak poprzednicy mają one aluminiowe radiatory o grubości 27 mm oraz miedziane podstawy pompy o szerokości i głębokości 72,8 mm oraz wysokości 65,1 mm. Producent nie zdradził nam niestety parametrów RPM dla pompki. Obrotowa konstrukcja bloku wodnego umożliwia nam ustawienie loga AORUS w zakresie 330 stopni. Warto wspomnieć o tym, że w odświeżonych wersjach nastąpił pewien downgrade, przez co możliwości montażowe nowych chłodzeń zostały ograniczone jedynie do podstawek AMD: AM4 oraz AM5 i Intela: LGA 115x, LGA 1200 i LGA 1700 (prawdopodobnie również z LGA 1851).

Za odprowadzenie ciepłego powietrza z chłodnic są odpowiedzialne przeprojektowane wentylatory AORUS 120 ARGB. Zapewniają one prędkość obrotową od 800 do 1700 RPM (+/- 10%), przepływ powietrza od 18,52 do 40,85 CFM oraz ciśnienie statyczne od 0,37 do 1,48 mmH2O. Wszystko to przy głośności od 7,3 do 28,6 dB i żywotności do 73 500 godzin pracy, które zawdzięczamy łożysku Sleeve z nanosmarem grafenowym. Warto dodać, iż istnieje również wersja 140 mm tego wentylatora, która cechuje się taką samą żywotnością i tymi samymi prędkościami obrotowymi, zapewniając przepływ powietrza od 30,3 do 60,64 CFM, ciśnienie statyczne od 0,59 do 2,18 mmH2O i generując hałas od 8,9 do 35,8 dB. Zatem AORUS 140 ARGB, może zwiastować jeszcze niewydane odświeżone wersje chłodzeń 280 mm. Warto dodać, że wentylatory wspierają łączenie łańcuchowe daisy-chain pozwalając nam podpiąć je za pomocą jednego kabla do naszej płyty głównej, podobnie jak ma to miejsce w osprzęcie Lian Li.

AORUS WATERFORCE X II to seria odświeżonych high-endowych chłodzeń zapewniających jeszcze wyższą wydajność przez zastosowanie innych wentylatorów oraz lepszą blokopompę, która dostała wyświetlacz LCD o wymiarach 60 x 60 mm i możliwość pełnego obrotu o 360 stopni. Natomiast jej szerokość i głębokość jest równa 87,6 mm, a wysokość 77,7 mm. Względem tańszej serii mamy możliwość instalacji chłodzenia na procesory HEDT wykorzystujące gniazda TR4 i sTR5. Wentylatory użyte w serii z dopiskiem "X" posiadają wyższe prędkości obrotowe do 2700 RPM, zapewniając tym samym przepływ powietrza na poziomie 72 CFM i maksymalne ciśnienie statyczne równe 3,15 mmH20. Prawdopodobnie, aby zminimalizować głośność, użyto tutaj łożysk FDB (Fluid Dynamic Bearing), chociaż maksymalna głośność i tak wynosi tutaj 37 dB.

Warto również dodać, że za pomocą oprogramowania Gigabyte Control Center, możemy sterować zarówno podświetleniem RGB, jak i wyświetlaczem LCD, który wspiera pliki tekstowe, GIF, JPEG i MP4. Posiada przy tym również 40 MB zintegrowanej pamięci wewnętrznej oraz 5 trybów z domyślnymi animacjami. Wszystkie powyżej opisane modele 360 mm posiadają dwa warianty kolorystyczne: czarny i biały, natomiast wersje 240 mm występują jedynie w czarnej barwie. Gigabyte jednak nie zdradził nam jeszcze daty dostępności ani sugerowanych cen dla odświeżonych serii chłodzeń AIO WATERFORCE II i WATERFORCE X II.

Gigabyte AORUS WATERFORCE X II 360

Gigabyte AORUS WATERFORCE X II 240

Gigabyte AORUS WATERFORCE II 360

Gigabyte AORUS WATERFORCE II 240

Źródło: Gigabyte