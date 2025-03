Noctua NH-D9L i NH-L9x65 - odświeżone chłodzenia dla procesorów. Sprawdź jak wygląda nowa wersja kolorystyczna

W maju tego roku Noctua ujawniła swoje plany wydawnicze na rok 2023 i 2024 w tym wprowadzenie na rynek chłodzeń dla procesorów CPU: NH-D9L i NH-L9x65 w nowej wersji kolorystycznej "chromax.black". Teraz w listopadzie ów coolery trafiają do sprzedaży na rynku europejskim. Zatem przypomnijmy sobie, co oferują kultowe produkty austriackiej firmy i przyjrzyjmy się, jak wyglądają ich odświeżone wersje w kolorze czarnego chromu.

Noctua NH-D9L i NH-L9x65 chromax.black są przystosowane do montażu na sockety Intela: LGA1851, LGA1700, LGA1200, LGA1156, LGA1155, LGA1151 i LGA1150 oraz AMD: AM5 i AM4. Warto tutaj podkreślić, że mówimy o kompatybilności z podstawką LGA1851 dla jeszcze niewydanych procesorów Intel Core Ultra 2. generacji (Arrow Lake). Noctua NH-D9L chromax.black to wieżowe chłodzenie posiadające dwie aluminiowe kolumny i osiem miedzianych rurek cieplnych. Podstawa chłodzenia również jest wykonana z miedzi. Cooler charakteryzuje się wysokością 110 mm, szerokością i głębokością 95 mm oraz wagą równą 531 gramów. Produkt posiada jeden preinstalowany wentylator NF-A9 PWM chromax.black usytuowany pomiędzy wieżami chłodzenia, który cechuje się maksymalnym przepływem powietrza na poziomie 78,9 m³/h i pracuje z prędkością obrotową od 400 RPM do 2000 RPM przy maksymalnym generowanym hałasie na poziomie 22,8 dB. Wentylator posiada samostabilizujące się łożysko olejowe (SSO-Bearing), które zostało przewidziane na 150 tysięcy godzin pracy.

Noctua NH-L9x65 chromax.black to nisko profilowe chłodzenie powietrzne cechujące się aluminiowym radiatorem, miedzianą podstawą i czterema miedzianymi rurkami cieplnymi. Cooler z założonym wentylatorem posiada wysokość 65 mm, szerokością i głębokość równą 95 mm oraz wagą na poziomie 413 gramów. Zastosowany wentylator to NF-A9x14 HS-PWM chromax.black, który cechuje się prędkością obrotową w przedziale od 600 RPM do 2500 RPM przy maksymalnym hałasie 23,6 dB. Jednostka posiada to samo łożyskowanie co omawiany wyżej model, jednakże oferując przepływ powietrza na poziomie 57,5 m³/h. Warto dodać, że Noctua nie określa współczynnika TDP dla swoich produktów, jednakowoż podając swój własny współczynnik Noctua Standardised Performance Rating (NSPR), który dla pierwszego z omawianych chłodzeń wynosi 88, a dla drugiego niskoprofilowego: 67. Dodatkowo oba produkty posiadają 6-letnią gwarancję producenta, a ich ceny prezentują się następująco:

NH-D9L chromax.black - 74,90 euro / 334 zł

NH-L9x65 chromax.black - 69,90 euro / 312 zł

Źródło: Noctua