Noctua NM-DD1 - zaprezentowano zestaw montażowy chłodzenia dla oskalpowanych procesorów

Choć skalpowanie procesora nie jest rozwiązaniem dla wszystkich, to ma ono kilka zalet. Główną jest umożliwienie lepszego chłodzenia chipu, co może być przydatne szczególnie w przypadku zamiaru podkręcania jednostki. Noctua zaprezentowała zestaw montażowy NM-DD1 dla posiadaczy CPU pozbawionych rozprowadzacza ciepła. Zastosowanie rozwiązania wraz z odpowiednim coolerem pozwala znacząco zmniejszyć temperaturę procesora.

Firma Noctua zaprezentowała zestaw montażowy przeznaczony do instalacji chłodzenia oskalpowanych procesorów. Producent chwali się, że dzięki niemu możliwe jest obniżenie temperatury CPU o 10-15 °C.

Zestaw został opracowany we współpracy ze znanym overclockerem Romanem Hartungiem, posługującym się pseudonimem "der8auer". Rozwiązanie Noctua jest przeznczone do procesorów AMD działających w oparciu o podstawkę AM5. NM-DD1 zapewnia kompatybilność z szeroką paletą coolerów firmy i w połączeniu z ciekłym metalem może obniżyć temperaturę procesora średnio o 10-15 °C. Odnotowano jednak ponoć przypadki, gdzie wartość ta sięgnęła aż 20 °C. Dzięki zastosowaniu specjalnych listew montażowych Noctua (NM-AMB12, NM-AMB13, NM-AMB14, NM-AMB15) możliwe jest obniżenie temperatury o dodatkowe 2 °C. Rozwiązanie docenią zwłaszcza overclockerzy, ale może być także przydatne dla osób chcących po prostu zminimalizować hałas z wentylatora na procesorze.

W skład Noctua NM-DD1 wchodzą specjalne separatory, które instaluje się pod wsporniki mocujące radiator. Rozwiązanie ma na celu wypełnienie przestrzeni zajmowanej wcześniej przez IHS. W zestawie znajdują się także długie śruby, które umożliwiają ponowną instalację wsporników po założeniu samych separatorów. Niestety narzędzia do skalpowania procesora, specjalna rama chroniąca CPU i ciekły metal muszą zostać dokupione oddzielnie. Zestaw NM-DD1 można zakupić bezpośrednio na stronie producenta w cenie 4,90 euro. Dostępna jest także wersja do samodzielnego druku 3D, ale w tym wypadku trzeba samemu zadbać o odpowiednie śruby. W przypadku NM-DDS1, przeznaczonym dla coolerów z dwuczęściowymi wspornikami mocującymi, są to cztery śruby M3x12. Dla NM-DDS2, dedykowanym dla coolerów z jednoczęściowym wspornikiem mocującym, konieczne jest posiadanie pojedynczej śruby M4x10.

