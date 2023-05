Noctua ujawnia plany wydawnicze systemów chłodzenia na lata 2023 i 2024. Będzie kilka nowości w ofercie

Noctua to znana i ceniona austriacka marka produkująca wysokiej klasy rozwiązania chłodnicze dla komputerów PC. Firma w tym miesiącu odświeżyła swoje plany wydawnicze na rok 2024 i skorygowała plany na rok 2023, prawdopodobnie w ramach przygotowania do wydarzenia Computex 2023. Między innymi doczekamy się przesuniętej już premiery ośmiodrożnego huba dla wentylatorów i czarnej wersji kolorystycznej dla chłodzeń powietrznych.

Noctua w tym miesiącu odświeżyła swoje plany wydawnicze na rok 2024 i skorygowała plany na rok 2023. Mamy otrzymać w 2024 roku przeprojektowane chłodzenia dla procesorów NH-D15.

Pierwsze co można zauważyć na nowych planach wydawniczych to przesunięta premiera ośmiodrożnego huba dla wentylatorów Noctua. Poprzednie plany zakładały premierę w pierwszym kwartale 2023 r. W tym samym okresie powinien ukazać się konwerter napięcia DC. w trzecim kwartale tego roku pojawią się chłodzenia dedykowane procesorom AMD Threadripper nowej generacji. W czwartym kwartale mają ukazać się smukłe wentylatory 60 mm i wentylator 40 mm na napięcie 24 V. Premiery na ten rok zamkną całkowicie czarne wersje chłodzeń: NH-D12L, NH-D9L i NH-L9x65. Producent już od jakiegoś czasu sumiennie uzupełnia ofertę o produkty w wykończeniu „chromax.black”, które stanowią alternatywę do standardowych barw.

W pierwszym kwartale roku 2024 mają ukazać się wentylatory 140 mm nowej generacji w beżowobrązowej estetyce. Czarne odpowiedniki tak samo jak całkowicie przeprojektowane chłodzenia powietrzne NH-D15 mamy otrzymać jeszcze w 2024 roku, jednak nie oznajmiono nam bliższych ram czasowych. Pamiętajmy również, że Noctua ma pojawić się na targach Computex 2023, gdzie prawdopodobnie ukaże nam swoje nowe projekty.

Źródło: TechPowerUp