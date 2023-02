Noctua prezentuje cztery nowe coolery premium dla procesorów Intel Xeon. Tym razem też nie będzie tanio

Austriacki producent Noctua, zaprezentował właśnie cztery nowe coolery. Jak wiemy (lub nie), firma ta specjalizuje się w chłodzeniach procesorów stworzonych stricte dla entuzjastów - nie liczmy więc na niskie ceny. Zaprezentowane chłodzenia z wyższej półki przeznaczone są dla procesorów Intel Xeon na podstawce LGA 4677. Co są w stanie nam zaoferować nowe modele?

Noctua wprowadził właśnie cztery nowe coolery dla procesorów z serii "Sapphire Rapids". Jak zawsze wyróżniają się wyglądem oraz ceną.

Zaprezentowane coolery posiadają oznaczenia NH-U14S DX-4677 (300 - 1500 RPM), NH-U12S DX-4677 (450 - 2000 RPM), NH-U9 DX-4677 (400 - 1550 RPM) oraz NH-D9 DX-4677 4U (400 - 2500 RPM). Do coolerów można też dokupić zestaw montażowy NM-i4677. Collery z linii DX wyróżniają się dużą kulturą pracy. Dedykowane są do nowych "Sapphire Rapids" - zapowiedzianych przez Intela procesorów dla "profesjonalistów", a więc Xeonów z serii W-3400 oraz W-2400. Po literce "U" w oznaczeniu konkretnego modelu, możemy określić rozmiar. Mamy więc wersje 14, 12 oraz 9 cm. Większe powinny dobrze się sprawdzić w obudowach typu tower. Mniejsze zaś do obudów serwerowych (4U), które muszą pracować najciszej jak to możliwe.

Modele NH-U9 mają kierunek przepływu powietrza ustawiony prostopadle do gniazda LGA 4677, natomiast NH-D9 równolegle. Można więc w zależności od sytuacji wykorzystać odpowiedni model. Wszystkie zintegrowane są z mechanizmem anti-tilt. Każdy z nich posiada system mocowania SecuFirm2 oraz fabrycznie zaaplikowaną pastę termoprzewodzącą. Decydując się na zakup któregokolwiek modelu, w zestawie otrzymamy narzędzia montażowe NM-SMT5 Torx T30. Linki do każdego modelu (oraz zestawu montażowego) wraz z orientacyjną ceną poniżej:

Źródło: WCCFTech