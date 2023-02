Corsair prezentuje wiele nowości dla fanów podświetlenia RGB, odświeża również znaną serię obudów

Corsair zaprezentował niedawno wiele nowości w swojej gamie produktowej. Najbardziej zadowoleni powinni być ci, którzy gustują w efektowym oświetleniu RGB swojego zestawu komputerowego. Nowe produkty to odświeżona wersja znanych obudów, nowe wentylatory z podświetleniem oraz kilka układów chłodzenia cieczą, w tym jeden z wyświetlaczem LCD IPS, pozwalającym na wyświetlanie temperatur lub dowolnych treści.

Pierwszą z nowości jest wentylator Corsair AF RGB ELITE PWM. Wentylator ów wzbogaca znaną serię AF ELITE o 8 adresowalnych diod LED o żywych, atrakcyjnych kolorach. Dostępne są wersje 120 mm oraz 140 mm, których maksymalne prędkości obrotowe wynoszą odpowiednio 2100 obrotów na minutę, oraz 1700 obrotów na minutę (w wypadku większego wariantu), a maksymalne przepływy powietrza to 111,4 m³/h dla wariantu 120 mm i 151,21 m³/h dla wersji 140 mm. W kwestii łożyskowania, użyte zostało dynamiczne łożysko olejowe. Dodatkowo producent chwali się technologią „Corsair Air Guide”, która jego zdaniem poprawia koncentracje strumienia powietrza i co za tym idzie ogólną wydajność wentylatora niezależnie od sposobu jego zamontowania oraz zastosowania. Cena dla wersji 120 mm zaczyna się od 139 PLN na stronie producenta, gdzie znaleźć można wszystkie wersje nowego wentylatora.

Kolejną nowością mają być nowe warianty chłodzenia typu AiO, a dokładnie modele iCUE ELITE CAPELLIX XT oraz ELITE LCD XT, które zawierają również wspomniane powyżej wentylatory AF RGB Elite. Oba modele dostępne są w wersjach od 240 mm do 420 mm i dysponują długimi przewodami, które ułatwiają instalację i estetyczne rozlokowanie chłodzenia w obudowie, co więcej posiadają również fabrycznie zaaplikowaną pastę XTM70. Wersja ELITE CAPELLIX XT posiada 33 ultrajasne diody CAPELLIX LED na pokrywie pompki, z kolei ELITE LCD XT ma jaskrawy ekran IPS o przekątnej 2,1 cala, który może prezentować dowolne treści – począwszy od temperatury podzespołów komputera, po ulubionego animowanego GIFa. Producent deklaruję, iż w.w układy poradzą sobie z wymagającymi termicznie procesorami – Intel Core 13 generacji, oraz Ryzen serii 7000. Dodatkowo Corsair zaprezentował też układy H60x i H100x RGB ELITE (też wyposażone w jeden bądź dwa wentylatory SP120 RGB ELITE.) Układy te kierowane są dla nieco mniej wymagających odbiorców, aczkolwiek producent również zapewnia zgodność z najnowszymi gniazdami dla CPU Intela bądź AMD. Tutaj oświetleniem możemy sterować przy użyciu złącza ARGB 5V płyty głównej, lub zintegrować z oprogramowaniem iCUE (po podłączeniu do sprzedawanego osobno kontrolera Corsair iCUE). Ceny w oficjalnym sklepie producenta zaczynają się od 499 PLN za model H60x RGB ELITE.

Na koniec zaprezentowane zostały odświeżone obudowy: 4000D RGB AIRFLOW oraz 5000D RGB AIRFLOW. To odświeżone wersje znanych obudów 4000D oraz 5000D, które dzięki dodaniu wentylatorów AF120 RGB ELITE wraz z kontrolerem iCUE Lighting Node PRO zyskały nowy wygląd wzbogacony o spektakularne efekty podświetlenia. Dodano również dwa mocowania wentylatorów 120 mm pozwalające dodatkowo schłodzić kartę graficzną. Obudowy wykonane są w formacie mid-tower ATX, z kolei dostępne wersje kolorystyczne to czarna oraz nowy odcień prawdziwej bieli, z całkowicie białą ramka oraz wykończeniem. W wypadku nowych wersji obudów cena w naszym kraju nie została jeszcze ustalona.

