Phanteks prezentuje combo oparte o pompę DDC, pionowe brackety GPU oraz risery PCIe 4.0 w białej wersji

Holenderska marka Phanteks, znana przede wszystkim z wysokiej jakości obudów, oferuje oprócz tego dobrze wykonane oraz ciekawie wyglądające komponenty do układów chłodzenia cieczą. Tym razem marka dostarcza nam kolejną dawkę białych produktów umożliwiających głębszą modernizację zestawu poprzez opcjonalny montaż karty graficznej oraz małych rozmiarów distro-plate z wysoce wydajną pompą DDC 4.2 i certyfikatem IP32.

Riser w standardzie PCIe 4.0 z serii Flat Line wygląda naprawdę estetycznie oraz sprawia wrażenie porządnie wykonanego. Podzielone na grupy przewody są dodatkowo ekranowane zmniejszając ryzyko spadku wydajności. Jest to jeden z niewielu markowych riserów dostępnych na rynków kolorze białym i mimo, że z reguły jest on częścią zupełnie niewidoczną pozwala na dalej idącą modernizację zestawu do pożądanego wyglądu. Riser nabędziemy w dwóch wariantach - o długości 220 mm z 90-stopniowym portem PCI-E oraz o długości 300 mm z 180-stopniowym portem PCI-E, obydwa w kwocie 59,99 USD.

Tego samego co o riserze nie mogę powiedzieć już o brackecie. Ten nie wygląda na zbyt dobrze zbudowany, a chromowane (prawdopodobnie) śrubki wyglądają po prostu tandetnie. Plusem jest jednak to, że posiadają podkładki zabezpieczające przed wypadnięciem, przez co się nam nie zgubią - a przynajmniej to mogę stwierdzić po dostarczonych przez producenta zdjęciach produktu. Szkoda tylko, że w dobie opanowania rynku przez 3-slotowe karty graficzne producent wypuścił 2-slotowy bracket. Ale ładny, biały.

Nowe combo, które zaprezentował Phanteks to połączenie rezerwuaru o pojemności 220 ml z pompą DDC 4.2. Zastosowany rodzaj pompy z racji swojej charakterystyki potrafi wznieść słup wody o wiele wyżej aniżeli pompa D5 znajdując swoje przeznaczenie w mocno rozbudowanych układach bądź ogromnych obudowach. Pompa akceptuje sygnał PWM, a więc możemy nią sterować, posiada również certyfikat szczelności IP32 oraz przy maksymalnych obrotach pobiera 20 watów energii (0.6 A). W zestawie z combo przychodzi nam bracket do montażu na ramie 120 - 140mm wentylatora. Cena zestawu wynosi 199,99 USD.

