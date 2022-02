NZXT H1 v2 – udoskonalona wersja obudowy Mini-ITX all-in-one zmierza do sklepów. Nowy riser to niejedyna zmiana

Kiedy w październiku 2020 roku recenzowaliśmy obudowę NZXT H1, okazała się ona być bardzo udanym modelem dostarczanym wraz z chłodzeniem AiO, riserem PCI i zasilaczem 650 W 80 PLUS Gold. Cieszył także banalny montaż podzespołów, wzorowa jakość wykonania, niewielkie wymiary (jak na Mini-ITX przystało) oraz niezła cyrkulacja powietrza, zapewniająca niskie temperatury podzespołów. Niestety kilka tygodni później okazało się, że ta udana obudowa miała konkretną wadę. Otóż wspomniany już riser (czyli "przedłużka" dla karty graficznej umożliwiająca montaż z boku obudowy bez bezpośredniego wpinania się w płytę główną) był wadliwy i mógł powodować zwarcie na PCB, a to zaś prowadzić do dalszych uszkodzeń sprzętu lub nawet pożaru. Na szczęście na sklepowe półki zmierza już ulepszony model NZXT H1 v2, z nowo zaprojektowaną płytką risera. To jednak nie koniec zmian.

NZXT H1 v2 to obudowa typu all-in-one w standardzie SFX (small form factor case), która jest dostarczana z preinstalowanym chłodzeniem AIO, zasilaczem i riserem. W odświeżonej odsłonie znajdziemy takie ulepszenia jak: wydajniejsze chłodzenie, dodatkowy port USB A i udoskonalony uchwyt do pionowego montażu karty graficznej, tym razem PCIe Gen 4 (a nie Gen 3 jak dotychczas). Jak pisze bowiem producent, przy projektowaniu NZXT H1 v2 wzięto pod uwagę opinie recenzentów oraz społeczności, stąd decyzja o kilku zmianach. NZXT H1 v2 to jednak przede wszystkim na nowo zaprojektowana płytka drukowana risera, przy okazji zmienił się także jej dostawca. W nowej konstrukcji zastosowano bardziej rygorystyczny proces kontroli jakości, aby upewnić się, że każdy egzemplarz spełnia standardy jakości i bezpieczeństwa.

Prezentowana obudowa posiada ponadto większe otwory w perforowanych panelach, co ma zapewniać lepszy przepływ powietrza. Wentylator na tylnej ściance ma zaś gwarantować efektywniejsze chłodzenie karty graficznej, podczas najbardziej intensywnych obciążeń. Gabaryty NZXT H1 v2 również się zmieniły z 13 litrów na 15,6 litrów, dzięki czemu od teraz wewnątrz można pomieścić karty graficzne o długości do 324 mm. Wewnątrz obudowy NZXT H1 v2 znajdziemy na powrót modularny zasilacz poświadczony certyfikatem 80 Plus Gold. Jego moc zwiększono jednak z 650 W do 750 W, oferując tym samym użytkownikowi dodatkowy zapas energii. Fabrycznie zainstalowany kontroler wentylatora, pozwala z kolei za pośrednictwem oprogramowania NZXT CAM dostosować krzywe wentylatorów, monitorować temperaturę, a także tworzyć unikalne profile dopasowane do potrzeb każdego użytkownika.

NZXT H1 v2 Format SSF, Mini-ITX Wymiary i waga 196 x 405 x 196 mm, 7,6 kg Materiały stal SGCC, hartowane szkło Liczba slotów kart rozszerzeń 2 Liczba zatok na dyski 2,5” 2 Maks. wymiary karty graficznej długość 324 mm, grubość 58 mm Preinstalowane komponenty - chłodzenie wodne AiO z dwukomorową chłodnicą o długości 140 mm

- wentylator Aer P140, 500-1800 obr/min oraz 92 mm, 600-1800 obr/min

- modularny zasilacz SFX o mocy 750 W z certyfikatem 80 Plus Gold

- uchwyt montażowy na karty PCI-E 16x Gen 4.0

- dwukanałowy kontroler wentylatorów PWM

- filtry przeciwkurzowe na wszystkich otworach wlotowych Wersje kolorystyczne czarna, biała Cena 1599 zł

Źródło: NZXT