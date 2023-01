Phanteks NV7 - spora obudowa dla entuzjastów. Pomieści niemal wszystko, czego dusza zapragnie

Coraz to nowsze generacje kart graficznych, procesorów czy płyt głównych sprawiają, że na rynku muszą pojawiać się coraz to bardziej pojemne obudowy. Jedną z takich jest Phanteks NV7, a więc obudowa gotowa pomieścić największe, a zarazem najwydajniejsze podzespoły. Phanteks NV7 to także konstrukcja o dość stonowanym wyglądzie. No, chyba że wypełnimy ją po brzegi LEDami - wtedy to już co innego.

Phanteks NV7 to spora, przeszklona i dość stonowana obudowa. Oczywiście do momentu, aż nie wypełnimy ją po brzegi LEDami. Wybór należy do nas.

Podczas tegorocznych targów CES marka Phanteks przedstawiła nowe urządzenia takie jak chłodzenia wieżowe z serii Polar (S4, S5 i T6), chłodzenia AiO z serii Glacier One T30 Gen2, czy też dwie nowe obudowy. My skupimy się głównie na przedstawieniu obudowy NV7, jako że marka Phanteks w naszym kraju nie jest przesadnie popularna, a jeśli już kupujemy jej podzespoły, to najczęściej właśnie chyba obudowy. Wracając co NV7 - jak to podczas targów CES zwykle bywa, o konstrukcji dowiedzieliśmy się tylko podstawowych danych, nie wiemy więc np. ile będzie kosztować, ani też - kiedy spodziewać się jej na sklepowych półkach.

Phanteks NV7 ze względu na swoją budowę (przeszklony bok i front), ma na celu m.in. wyeksponowanie komponentów, w tym płyty głównej (maksymalnie do E-ATX). Panel I/O znajdziemy pod wspomnianym już hartowanym szkłem na przodzie, a oferuje on jedno złącze USB-C, dwa USB 3.0 oraz gniazdo 3,5 mm audio jack. Wewnątrz, przy odrobinie kreatywności i pomyślunku, mają zmieścić się największe, wysokiej klasy karty graficzne, cztery radiatory od AiO czy też samodzielnie skomponowany system do "wodowania". A jeśli jesteśmy już przy radiatorach, to na tyle jesteśmy w stanie zamontować radiator o wymiarach do 240 mm, zaś na dole, górze i boku - radiatory do 360 mm (420 mm już się niestety nie zmieszczą).

