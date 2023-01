ASUS Hyperion GR701 - przestronna i solidna obudowa z miejscem na dwa radiatory 420 mm

Na rynku jest tyle różnych modeli obudów komputerowych, ile gustów użytkowników (z wyjątkiem tych najbardziej wybrednych). W tym szerokim wachlarzu znajdziemy więc zarówno bardzo minimalistyczne konstrukcje, jak i konstrukcje takie jak ASUS Hyperion GR701, a więc obudowy pełne LEDów, o niecodziennym designie czy z mnóstwem zdobień i szczegółów. Wygląd zostawmy sobie jednak na później, a teraz podkreślmy, że jest to przede wszystkim obudowa bardzo przestronna, mierząca dokładnie 26,8 x 63,9 x 69,9 cm.

ASUS zaprezentował przestronną, zaawansowaną, a także przewiewną (przynajmniej tak twierdzi producent) obudowę ASUS Hyperion GR701. Ma być to sprzęt dla najbardziej wymagających użytkowników, w tym graczy.

Coraz to nowsze generacje kart graficznych, procesorów czy płyt głównych sprawiają, że obudowy komputerowe, które chcą pomieścić to wszystko, swoje mierzyć muszą. Tak właśnie jest w przypadku modelu ASUS Hyperion GR701, który w swoim wnętrzu pozwoli na zainstalowanie kart graficznych o długości do 46 cm (możliwy także montaż w pionie dzięki aluminiowemu uchwytowi), chłodzenia procesora o wysokości do 19 cm oraz zasilacza o długości do 24 cm. Oprócz tego w "budzie" jest miejsce na zamontowanie do czterech radiatorów: do 420 mm na przodzie, do 420 mm na górze, do 360 na boku oraz do 140 mm na tyle. Jeśli chodzi zaś o preinstalowane chłodzenie, to w GR701 znajdziemy 3 wentylatory PWM 140 mm na przodzie oraz jeden PWM 140 mm na tyle.

Jak już wspomnieliśmy, obudowa mierzy 26,8 x 63,9 x 69,9 cm i pomieści płyty główne do E-ATX. Całość swoje przy tym waży, bo niemal 21 kg. Konstrukcję wykonano z aluminium, stali, hartowanego szkła (otwierane boki - lewy i prawy) oraz z tworzywa ABS. Front charakteryzuje się aluminiowym uchwytem i zdobieniem w kształcie litery X, kilkoma wylotami powietrza oraz panelem I/O. Zdecydowano się tu na 4 porty USB 3.2 Gen1, dwa porty USB 3.2 Gen 2x2 (USB-C) oraz na jedno złącze 3,5 mm audio jack (mikrofon + słuchawki kombo). Jak podkreśla producent, w przygotowywaniu obudowy przyświecał mu przede wszystkim taki cel, aby była ona możliwie przewiewna i przestronna. I tak, za tacką płyty głównej znajdziemy 34 mm przestrzeni na poprowadzenie przewodów, a także całą masę ułatwień jak przelotki i opaski na rzep.

Warto jeszcze wspomnieć, że obudowa otrzymała wbudowany kontroler ARGB, który umożliwia podłączenie wszystkich urządzeń działających w środowisku Aura Sync, z obsługą do ośmiu urządzeń ARGB i sześciu wentylatorów PWM. Dopełniając kwestię specyfikacji, we wnętrzu zmieścimy także do 2 dysków 2,5/3,5-calowych oraz 5 nośników 2,5-calowych. Przewidziano także aż 9 poziomych slotów na karty rozszerzeń oraz 3 pionowe. Na ten moment tajemnicą pozostają dwie rzeczy - kiedy możemy spodziewać się tego modelu w sklepach oraz ile przyjdzie nam za niego zapłacić. Choć może - co do tej drugiej kwestii - lepiej póki co żyć w niewiedzy...

Źródło: ASUS